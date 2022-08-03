Убийство ребенка в Бобруйске. Оглашен приговор

Напомним о страшном ЧП, имевшем место 6 октября 2021 года. По данным следствия, 27-летняя жительница Бобруйска оставила свою малолетнюю дочь под присмотром 30-летнего сожителя. Пьяный мужчина в течение дня избивал ребенка, хватал за волосы, ударял головой о керамическую плитку в ванной. Вернувшись поздно вечером с работы, женщина обнаружила дочь спящей. Под утро, когда девочка начала задыхаться, мать вызвала скорую помощь. Несмотря на усилия врачей, ребенок скончался в реанимационном автомобиле прямо возле подъезда.

Прокуратура Могилевской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении уроженца и жителя Бобруйска, которому инкриминированы истязание, причинение тяжких телесных повреждений и убийство с особой жестокостью малолетней дочери сожительницы.

Как установлено судебным следствием, обвиняемый на протяжении длительного периода времени (с июня по октябрь), находясь по месту жительства, будучи в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно избивал девочку руками и неустановленными предметами, причиняя ей побои, психические и физические страдания. А 6 октября 2021 года совершил убийство малолетней.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ребенок скончался от черепно-мозговой травмы, осложнившейся отеком головного мозга. На теле девочки обнаружено не менее 29 телесных повреждений. Мужчина в ходе допросов менял показания, пытаясь убедить, что девочка умерла случайно,

ударившись головой о стенку в ванной комнате. Для установления объективной картины произошедшего допрошены соседи, родственники умершего ребенка, работники детского дошкольного учреждения, которое посещала малолетняя,

проведены проверки показаний обвиняемого на месте, очные ставки, следственные эксперименты.

Мужчина и женщина с июня 2021-го сожительствовали. Поначалу жили на съемной квартире, но из-за ряда причин в начале октября переехали к родителям женщины. Оба работали. Именно на работе и познакомились. Женщина ранее не судима. Ее сожитель имел две судимости. Но это не смущало женщину, когда она оставляла с ним свою дочь. С самого начала их совместного проживания мужчине приходилось присматривать за девочкой больше, чем самой матери.

Судебные эксперты установили, что обвиняемый на момент совершения преступления был способен в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими, в состоянии аффекта не находился.

Следователи установили причины и условия, способствовавшие совершению преступления. В детском дошкольном учреждении, которое посещал ребенок, выявлены нарушения должностных инструкций работниками и администрацией. По результатам рассмотрения внесенного следователем представления несколько работников детского сада привлечены к дисциплинарной ответственности. Заведующий детским дошкольным учреждением уволен с занимаемой должности.

– Исходя из доказательств, предоставленных гособвинителем, – пояснил старший прокурор от прокуратуры Могилевской области Алексей Кузьменков, – с учетом характера и степени тяжести совершенных преступлений судебной коллегией Могилевского областного суда 3 августа 2022 года обвиняемый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 154 (истязание лица, находящегося в беспомощном состоянии) и пп. 1, 3 ч. 2 ст. 147 (умышленное причинение тяжких телесных повреждений в отношении заведомо малолетнего способом, носящим характер мучения и истязания), пп. 2, 6 ч. 2 ст. 139 (убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ему назначена исключительная мера наказания как альтернатива смертной казни – пожизненное заключение с отбыванием наказания в исправительной колонии особого

режима со штрафом в размере 200 базовых величин (6400 рублей). Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.