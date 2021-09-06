Убедительная победа «Белшины» над «Лидой»

В минувшее воскресенье в матче двадцать первого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд первой лиги футболисты «Белшины» на выезде одержали уверенную победу над ФК «Лида» – 0:4.

С первых минут встречи игровой инициативой завладели «красно-черные». Атаки на ворота хозяев накатывали одна за другой. И на 30-й минуте, после подачи углового с левого фланга, Терентий Луцевич, который в этом матче выступал в качестве капитана команды, забивает первый гол «Лиде». С минимальным преимуществом «Белшины» в счете команды ушли на перерыв.

Во второй 45-минутке рисунок игры существенно не изменился. А вот счет на табло лидского стадиона «Юность» изменился уже на третьей минуте второго тайма – на этот раз, пробив штрафной удар мимо стенки из защитников хозяев, отличился нападающий «Белшины» Герман Барковский. На 73-й минуте противостояния Артем Дылевский после подачи углового доводит счет до 0:3 в пользу бобруйчан, а за минуту до окончания основного времени матча вышедший на замену Рамазан Исаев ставит жирную точку – 0:4 – убедительная победа и снова первое место в турнирной таблице!

– Добились положительного результата, конечно, что-то не получилось в плане позиционной игры, в переходах из обороны в атаку, были моменты, которые нужно было реализовывать. Но в целом я доволен ребятами и благодарю их за хорошую игру, – отметил после матча исполняющий обязанности главного тренера ФК «Белшина» Альберт Рыбак.