У Зонального государственного архива города Бобруйска новый директор

5 сентября 2022 года коллективу учреждения «Зональный государственный архив в г. Бобруйске» представили нового директора. Им стала Елена Заяц.

Информация! Елена Дмитриевна родилась в 1981 году в городе Полесске (РФ, Калининградская область). В 2006 году окончила УО «Частный институт управления и предпринимательства» по специальности «Менеджмент» в Бобруйске. До назначения на должность работала начальником отделения делопроизводства и документооборота Бобруйского горисполкома.

На встрече присутствовали Андрей Столяров, первый заместитель начальника главного управления юстиции Могилевского областного исполнительного комитета, Алексей Брацков, управляющий делами Бобруйского городского исполнительного комитета, сотрудники архива.

«У Елены Дмитриевны достаточно большой опыт работы с документами. Надеемся, что с ее приходом в работу архива будет внесено что-то новое», – отметил Андрей Михайлович.

«К сожалению, отдаем мы (Бобруйский горисполком – прим. Bobrlife) лучших своих работников. К Елене Дмитриевне, работающей в таком специфическом отделе, у нас никогда не было вопросов по исполнительской дисциплине. Она точно знает, как сделать все качественно и вовремя», – отметил во время представления Алексей Александрович.

Виктор ЧАБАН, фото автора.