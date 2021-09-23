У жителя Климовичского района изъято 525 литров дизельного топлива

В рамках своей повседневной деятельности сотрудники Климовичского РОВД проводят комплекс мероприятий, направленных на выявление фактов хищения дизельного топлива, используемого субъектами АПК.

Так, правоохранителям стало известно, что неработающий житель агрогородка Полошково Климовичского района хранит окрашенное дизельное топливо. В ходе проведенного санкционированного осмотра его жилища и прилегающих территорий домовладения было изъято 525 литров окрашенного дизельного топлива.

В целях установления всех участников хищения дизельного топлива, предназначенного для сельхозпредприятий, в ОВД проводится проверка.