У жителя Бобруйска изъяли почти 2 кг марихуаны
УВД Могилевского облисполкома 77 0
У жителя Бобруйска изъяли почти 2 кг марихуаны. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
Сотрудники по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Бобруйского горисполкома 12 октября во время оперативно-разыскных мероприятий при поддержке ОМОНа по месту жительства 42-летнего рабочего одной из организаций города, ранее не судимого, обнаружили и изъяли почти 2 кг марихуаны.
Следователями дана правовая оценка, в отношении бобруйчанина возбуждено уголовное дело.
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