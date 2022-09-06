У жителей Бобруйского района изъято 6 единиц незарегистрированного оружия

Правоохранительные органы постоянно ведут активную работу по пресечении незаконных действий в отношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, предупреждая тем самым тяжкие последствия, которые могут наступить при их противоправном применении. Об этом пишет Трыбуна працы.

За текущий период года у жителей нашего района было изъято 6 единиц незарегистрированного оружия, которое могло использоваться для охоты, стать орудием преступления, неумелое обращение с таким оружием может привести к травмам и даже смерти.

Если гражданин незаконно приобрел, передал во владение, хранил, перевозил, переслал или носил охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие или боеприпасы к нему, его действия можно квалифицировать по статье 24.46 КоАП Республики Беларусь «Незаконные действия в отношении охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия», наказание по которой предусмотрено наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации либо лишение права заниматься определенной деятельностью.

Кроме этого, в отношении четырех человек, проживающих на территории Бобруйского района, судом были вынесены обвинительные приговоры по части 2 статьи 295 УК Республики Беларусь «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».

Например, незаконное хранение по месту жительства пороха, нарезного огнестрельного оружия, боеприпасов к нарезному огнестрельному оружию и др. подпадают под действия данной статьи, что влечет наказание вплоть до лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В очередной раз напоминаем, что по закону, граждане, добровольно сдавшие в органы внутренних дел незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества освобождаются от ответственности.

Обезопасим свою жизнь и жизнь близких для нас людей.