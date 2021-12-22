У всех ревакцинированных «Спутником V» выявили антитела к штамму «омикрон»

Специалисты российского Центра им. Гамалеи выявили, что у всех исследованных образцов ревакцинированных вакциной "Спутник V" есть нейтрализующие антитела к омикрон-штамму коронавируса. Об этом сообщается в Twitter российской вакцины со ссылкой на исследование центра.

- Мы выявили, что все ревакцинированные имеют нейтрализующие антитела к омикрон-штамму коронавируса. Более того, уровень нейтрализующих антител к "омикрону" в сыворотках крови ревакцинированных немного выше, чем уровень антител к исходному штамму коронавируса (B.1.1.1.) в сыворотках крови вакцинированных, - говорится в сообщении.

Ранее в центре сообщали, что "Спутник V" вызывает устойчивый нейтрализующий ответ антител к штамму "омикрон" и защищает от тяжелых случаев течения болезни и госпитализации. Ожидаемая эффективность вакцины "Спутник V" с бустерной инъекцией "Спутник Лайт" против нового штамма может составить более 80%.