«У такой учительницы одному поучиться – как хлопцев отбивать!»

Над фильмом работали два известных режиссера – Феликс Миронер, написавший изначальную пьесу, и Марлен Хуциев.

Работа над сценарием длилась целых два года, только после этого начались активные съемки. Известно, что в этот период будущий фильм подвергался критике со стороны идеологического отдела ЦК. Представители этой государственной организации искренне не понимали главных особенностей ленты. И все-таки фильму дали зеленый свет.

Режиссеры набрали съемочную группу из знакомых и однокурсников.

Во время съемочного процесса Марлен Хуциев отдыхал всего два часа в день.

Режиссеры снимали фильм в память о своем учителе Игоре Савченко, фамилию которого получил главный герой киноленты. Мастер так и не увидел эту работу.

Цветную ленту показали 11 декабря 2010 года на Одесской киностудии, он был улучшен при участии Марлена Хуциева.

Съемки в Запорожье начались с битья посуды. На счастье, конечно. Марлен Мартынович вошел на съемочную площадку и прямо перед камерами разбил бутылку шампанского. Это был свое­образный ритуал.

Уже много лет прошло после выхода фильма, а люди все еще любят спорить о том, где же была снята та самая Заречная улица. Как ни странно, этот вопрос давно оброс легендами. Многие полагают, что это место находится в Запорожье, однако там никогда не сущест­вовало такой улицы. Другие же объясняют, что Заречная улица находится на Кремлевской. Марлен Хуциев пояснил, что Заречная улица была придумана ее создателем – Феликсом Миронером.

Одна из самых запоминающихся сцен фильма – гроза в парке. Чтобы снять этот эпизод, всей съемочной группе пришлось ехать в Одессу, так как в Запорожье снимать было попросту негде.

В кадрах, которые снимались в мартеновском цеху, звучит голос настоящей лаборантки «Запорожстали». Дело в том, что лаборантка Нина Яковенко очень любила тогдашнего популярного артиста Николая Рыбникова и вместе с подружками постоянно бегала смотреть на него в цех.

Фильм «Весна на Заречной улице» был «балом дебютантов». Это первая работа сценаристов и режиссеров Марлена Хуциева и Феликса Миронера, оператора Радомира Василевского, актрисы Валентины Пугачевой. Первые большие роли в ленте сыграли Николай Рыбников, Юрий Белов, Геннадий Юхтин, Нина Иванова. Все в съемочной группе были примерно одного возраста, прекрасно понимали друг друга, и работа шла легко и весело.

К съемкам картины привлекали настоящих металлургов, которые не только участвовали в фильме, но и помогали обучать актеров азам этой непростой профессии. Только так актеры смогли вжиться в роль. Например, перед началом работы Николая Рыбникова отправили учиться варить сталь. Обучал его 23-летний сталевар Григорий Пометун, который к этому времени уже получил звание почетного металлурга. У мартеновских печей актер провел полторы недели, отрабатывая полноценный рабочий день. Рыбников и Пометун стали лучшими друзьями и общались всю жизнь.

Хуциев вспоминал, что во время съемок им пришлось за один день очень быстро снимать снег и вьюгу, так как зима в тот год была довольно теплая. После съемок снег полностью растаял, поэтому хорошо, что вовремя сняли все недостающие эпизоды во время снежного ненастья.

Лента «Весна на Заречной улице» вышла в свет в 1956 году, хотя съемки начались еще в 1950 году. Киноленту просмотрели 30 миллионов человек. Фильм занял девятое место в прокате, что обес­печило ему большую популярность.

Этот шедевр покорил сердца душевностью и простотой. Многие фразы из картины до сих пор используются в народе. Фильм стал настоящей легендой. Чувства и эмоции, которые он приносит, невозможно повторить – они настолько настоящие, что, посмотрев фильм, зритель как будто окунается в то время и живет жизнью главных героев.

В 1956 году в Запорожье не было Заречной улицы, но после выхода картины на экраны улицы с таким называнием появились и в Запорожье, и в Одессе.

15 ноября 2013 года на проспекте Металлургов в Запорожье к 80-летию комбината «Запорожсталь» была установлена скульптура главного героя фильма Саши Савченко (автор скульптурно-­декоративной композиции – художник и реставратор Тигран Акобян).

После выхода картины на экраны среди представительниц прекрасного пола вошли в моду кудри. Виной тому послужила прическа Татьяны Сергеевны – в особенности ее завиток у виска, который был наречен «локоном страсти».

На съемках фильма возник роман между актрисой Ниной Ивановой и оператором Радомиром Василевским. Авторы картины даже говорили на встречах со зрителями: «Татьяна Сергеевна в «Весне…» была так красива, потому что камера смотрела на нее влюбленными глазами оператора Радомира Василевского». Они сразу приняли решение жить вместе, хотя оператор на тот момент был женат. Он признался жене, что полюбил другую, и они с Ивановой переехали жить в Одессу. Через четыре года Иванова и Василевский сыграли свадьбу, но в браке прожили недолго. Одной из причин развода был отказ Нины продолжить образование и поступить в институт на актерский факультет.

Нина Иванова, сыгравшая учительницу, не была актрисой – она училась на врача и не думала связывать жизнь с кино. По дружбе она согласилась сыграть в дипломной короткометражке знакомого студента ВГИКа. Эту работу увидел режиссер Марлен Хуциев и позвал Иванову на съемки «Весны на Заречной улице». После премьеры она была очень популярна, и режиссеры охотно звали ее в свои картины. Она снималась до середины 70-х, но учительница Татьяна так и осталась ее самой знаменитой ролью. Уйдя из кино, она сначала работала на киностудии им. Горького, затем писала сценарии и снимала сюжеты для «Ералаша», а потом вернулась в первую профессию и стала медсестрой в больнице. «Весну на Заречной улице» актриса ни разу не смотрела…

В сцене, где ее героиня должна была плакать, Нина не могла выдавить ни слезинки. Тогда кто-то из членов киногруппы дал ей пощечину, и Иванова зарыдала от обиды, а режиссер не растерялся и снял это.

Николая Рыбникова на роль Саши Савченко взяли не сразу – директор картины рекомендовал другого актера. На защиту Рыбникова встал Марлен Хуциев, у которого актер снимался в дипломной работе. Он настоял на повторных пробах. Рыбникова вызвали еще раз и попросили сыграть сцену признания в любви. Директор картины проникся и дал добро.

Знаменитой песни «Когда весна придет, не знаю» могло и не быть. Режиссеры Марлен Хуциев и Феликс Миронер обратились к Алексею Фатьянову с просьбой написать стихи на уже готовую мелодию: Борис Мокроусов еще в 1948 году (за 8 лет до выхода картины!) сочинил музыку к спектаклю «Макар Дуб­рава», посвященному жизни шахтеров, который сняли с репертуара Театра

им. Вахтангова. Замечательная мелодия осталась «бесхозной». Но прозорливый Марлен Мартынович пригласил Мокро­усова в свою съемочную группу, и мотив обрел вторую – и очень долгую – жизнь. Фатьянову музыка очень понравилась, как и сценарий к фильму, и он с радос­тью принялся за работу. Стихи поэт писал целое лето 1955 года, пока шли съемки картины. В поисках вдохновения он приехал в Запорожье, где снимали «Весну...», и присутствовал на съемках, чтобы стихи были настоящими. Но у Фатьянова не получалось придумать строки о профессии. Он хотел отразить в песне работу сталевара и в целом профессию рабочего. В итоге были написаны строки о «заводской проходной, что в люди вывела меня». Марлен Хуциев потом вспоминал, почему стихи к песне писались очень долго – поэт буквально оттачивал каждое слово, каждую строчку. В итоге песня сразу же стала народной – ее слова оказались близки советскому зрителю, ведь через заводскую проходную в СССР прошли многие.

Когда Фатьянов захотел напечатать эти стихи в ежегоднике «День поэзии», ему отказали со словами, что завод, райком и мартеновские печи в произведении неуместны. По воспоминаниям режиссера, поэт расстроился до слез… В фильме песню исполнил Николай Рыбников, а на гитаре аккомпанировал тогда еще начинающий оператор Петр Тодоровский.

Алексей Фатьянов умер через 3 года после выхода картины «Весна на Заречной улице» от воспаления аорты, которое случилось по халатности врача. Провожать поэта в последний путь пришли тысячи москвичей, его гроб попеременно несли на руках. Вместо прощальных речей пели самые известные песни Фатьянова, в том числе знаменитую «Когда весна придет, не знаю»...

Во время съемок Рыбников и другие актеры постоянно разыгрывали Феликса Миронера. После сцены, где Савченко поджидает учительницу у калитки, прозвучала команда «Стоп». Рыбников специально отвлек режиссера, а в это время на деревянном столбе члены съемочной группы написали нехорошее слово. Увидев брань, режиссер в ужасе побледнел. Он подумал, что она попала в кадр, и потребовал срочно вернуть материал, но, услышав смех, понял, что его разыграли.

Забавный случай произошел в цехе, где снимали сцены фильма. У Феликса Миронера был сильный насморк, и он высморкался прямо в сталеразливочный ковш. Рыбников заметил это и подговорил одного из сталеваров подшутить над режиссером. Работник завода положил руку на плечо Миронера и сказал: «Что ж ты наделал, брат? Теперь вторым сортом пойдет».

Но и режиссер старался отыграться на шутниках. Во время съемок сцены у печи у Рыбникова никак не проступал пот. Это выглядело неестественно, поэтому Миронер обдал его ледяной водой из ведра.

Вернувшись в Запорожье спустя 45 лет после съемок, Марлен Хуциев признался: «Я боялся возвращаться туда, где был счастлив».

История, рассказанная в фильме, была выдумана, прототипов у героев, по признанию авторов, не было. Но жители Запорожья утверждали, что сюжет основан на реальных событиях.

Не обошлось и без ляпов. В финальной сцене Николай Рыбников то с застегнутыми рукавами рубашки, то с закатанными. В начале фильма главная героиня с трудом по грязи добирается до дома, но когда заходит в здание, ее туфли чис­ты и не оставляют следов. Сцена, когда Татьяна берет снег в руки, чтобы попробовать на вкус, варежки не на ней, а в моменте, когда она поскользнулась, Рыбников подхватил обе ее руки в варежках.