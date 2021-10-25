У продавца-консультанта изъято 9 кг марихуаны. На даче под Бобруйском он организовал парник

Днем 23 октября в Бобруйске бойцы наркоконтроля и милиционеры Департамента охраны задержали 29-летнего местного жителя. У себя на даче вблизи райцентра он организовал производство каннабиса.

Растения конопли сушились на чердаке дома, а готовый продукт в измельченном виде фасовался в полимерные пакеты и банки.

Комментарий сотрудника ОИОС УВД Юлии Холомеевой:

Под выращивание наркосодержащих растений молодой человек оборудовал парник, в котором оперативники обнаружили горшки с посевами, семена конопли, грунт, удобрение и фольгу. Готовый товар - 9 кг марихуаны он планировал продать знакомым, часть оставить для себя.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.