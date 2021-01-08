Выпало много снега: бобруйчане, каждый может помочь!

В течение суток на территории республики наблюдались неблагоприятные метеорологические явления, выраженные выпадением обильных осадков в виде снега (до 13 мм), сообщает сайт МЧС. Безусловно, это очень красиво, но может доставить неудобства. Для людей с ограниченными возможностями, одиноко проживающим сложно будет выйти на улицу. Службы ЖКХ работают круглосуточно. Но и мы можем помочь и расчистить территорию от снега возле наших подъездов. Каждый может помочь. Бобруйск – город добрых дел.