У пенсионера из Могилева изъяли около 18 тысяч патронов и 6 единиц оружия

Судебные эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области исследовали оружие и патроны, изъятые сотрудниками могилевского управления ГУБОПиКМВД у 65-летнего жителя Могилева.

- Всего на исследование поступило более 18 тысяч патронов, 6 объектов оружия, а также предметы, схожие с составными частями и деталями оружия, - рассказала официальный представитель УГКСЭ по Могилевской области Ирина Рачковская. - По результатам проведенных судебных баллистических экспертиз судебные эксперты установили, что изъятые патроны являются боеприпасами, пригодными для стрельбы. Данные патроны предназначенными для стрельбы из спортивного и боевого нарезного огнестрельного оружия, среди которого: револьвер «Smith&Wesson», пистолеты «ПМ», «АПС», «Walther P22», автомат «АК», ручные пулеметы «РПК» и «РПКС» и другие. Кроме того, среди изъятого оружия имелись пистолеты «ТТ» образца 1933г. и «Марголина» – они признаны нарезным огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы.

Также судебными экспертами установлено, что два объекта изготовлены самодельным способом из газового револьвера немецкого производства и спортивно-охотничьей винтовки, которые признаны соответственно гладкоствольным и нарезным огнестрельным оружием.

Результаты судебных баллистических экспертиз направлены в УСК по Могилевской области для приобщения к материалам уголовного дела.