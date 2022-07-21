У населения готовы закупить излишки сельскохозяйственной и дикорастущей продукции

Вопросы закупки излишков сельскохозяйственной и дикорастущей продукции у населения обсудили 20 июля на рабочем совещании главного управления торговли и услуг Могилевского облисполкома.

Заготовительная деятельность потребительской кооперации является дополнительным источником товарных и сырьевых ресурсов. Основой заготовительной отрасли является заготовка (закупки) продукции, произведенной или собранной, в первую очередь населением в личных подсобных хозяйствах, а также фермерскими хозяйствами, организациями малых форм, сельхозорганизациями. Как отметил начальник управления Роман Рожков, в сезон сбора урожая необходимо уделить особое внимание организации закупок излишков сельхозпродукции, а также дикорастущих ягод и грибов. В том числе, своевременно информируя граждан о перечне принимаемой продукции и актуальных ценах.

В настоящее время заготовительными организациями системы активно ведется закупка плодоовощной и ягодной продукции у населения».

По оперативным данным на сегодняшний день у населения закуплено 150 тонн земляники садовой, 176 тонн черники, 335 тонн огурцов, 110 тонн томатов, 600 тонн капусты. За 6 месяцев 2022 года населению выплачено за сданную продукцию и сырье Br26 млн, с темпом роста 106,3% в сопоставимых ценах.

Кроме того, заготовительные организации потребкооперации активно сотрудничают с фермерскими крестьянскими хозяйствами республики. Ежегодно по инициативе потребительской кооперации до начала сезона массовых заготовок районными заготовительными организациями проводятся рабочие встречи, договорная кампания с фермерскими крестьянскими хозяйствами в текущем году (данное совещание проведено 14 июня 2022 года с участием представителей 39 крестьянско-фермерских хозяйств области).

Для оказания содействия по самостоятельной реализации выращенного урожая (излишков) овощей и другой продукции сельскому населению и сельхозпроизводителям потребительская кооперация области предоставляет 630 торговых мест на 20 подведомственных рынках системы.

В текущем году заготовительные организации системы продолжат работу с основным упором на закупку и реализацию свежей плодово-ягодной, овощной и дикорастущей продукции в собственной розничной торговой сети, рынках, в т.ч. выездной торговле (ярмарках) в г.Могилеве, г.Бобруйске и других крупных городах области.

Заготовительные организации облпотребсоюза являются связующим звеном, которое обеспечивает путь выращенной продукции до конечного потребителя.

«Ежегодно расширяем ассортимент заготовок продукции растениеводства, что связано в первую очередь с изменением климата. Закупаем новые виды заготовок такие как голубика, клюква культивируемая, орех грецкий, белорусские черешня, арбузы и иные, – отметил Алексей Сиротин. – В текущем году планируется закупить свыше 4,3 тыс. тонн картофеля, 4,7 тыс. тонн овощей, порядка 13,2 тыс. тонн плодов и ягод, 450 тонн дикорастущей продукции (из них 350 тонн черники)».

Подробную информацию о местах сдачи сельскохозяйственной продукции и сырья можно узнать на сайте Могилевского облпотребсоюза (www.mogops.by), где размещена актуализированная информация о видах закупаемой продукции и контактных телефонах заготовительных организаций области.

По состоянию на 20 июля установлены закупочные цены за 1 кг продукции: огурцы – Br0,9-1, томаты – Br 1,7-1,8, капуста – Br0,50-0,60, картофель – Br1,0, свекла – Br1,0-1,1, лук – Br1,5-1,6, морковь – Br1,5-1,7, черника – Br4-4,5, грибы лисички – Br4-5-6, смородина черная и красная –Br1,0-1,2, вишня – Br1,5.

Также жители региона могут обратиться на «прямую линию» по телефону 8 (0222) 77-79-13, 8 (0222) 79-92-57, чтобы задать свои вопросы или сообщить информацию о недостатках при осуществлении закупок выращенной ими сельхозпродукции, заготовленных грибов, ягод и т.д.