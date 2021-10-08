У нас в районе. Из истории поселка 9 Мая

История появления поселка начинается в послевоенный период. До 1941 года город оканчивался улицей Крылова. Тогда это была не широкая автомобильная дорога, а железнодорожная ветка, пролегавшая по высокой насыпи. По узкоколейке курсировали небольшие составы от станции Бобруйск до лесокомбината и гидролизного завода. Внутри земляного вала, вблизи Полевого переулка, соорудили специальный проход для пешеходов.

На месте средней школы №25 и художественного колледжа в предвоенные годы был питомник, где выращивали саженцы фруктовых культур, деревьев и кустарников для озеленения города. Старые тополиные аллеи питомника сохранились до наших дней. После освобождения Бобруйска от нацистов в 1944 году горожане старательно очищали улицы: разбирали кирпичные завалы, собирали металлолом, засыпали ямы. В тот год в городе высадили около 10 тысяч деревьев, в основном молодых топольков. В 1970-е годы питомник переместили на Березинский форштадт, на земли бывшего сада помещика Быкова.

Территория питомника постепенно уменьшалась, горожане осваивали новые места. Почва здесь неплодородная и болотистая, но в трудный послевоенный период надо было как-то выживать, и местные жители строили дома и разбивали огороды. Новые улицы в поселке получили имена героев Великой Отечественной войны – И. Черняховского, Н.Гастелло, Л. Чайкиной и др. Так появился поселок 9 Мая. Позже улица Крылова стала границей между двумя районами Бобруйска – Ленинским и Первомайским.

1 сентября 1962 года в поселке 9 Мая открылась средняя школа №25 для 1100 ребят, которые первое время обучались в 4 (!) смены. Количество учеников уменьшилось, когда недалеко построили новые школы: №№6, 20, 26, 30. Выпускниками 25-й школы в разные годы были Валерий Михайлович Цвирко, вице-адмирал, заместитель командующего тихоокеанским флотом в отставке; Виктор Михайлович Ананич, председатель правления ОАО «Беларусбанк», Почетный гражданин Бобруйска; Вадим Евгеньевич Щеглов, бывший главный редактор «Бабруйскага жыцця»; и нынешний директор, Валентина Геннадьевна Абрамова, тоже здесь училась. Любая школа – это даже не здание, не район, где она находится, это прежде всего люди.

В июле 1965 года на улице Черняховского гостеприимно распахнул двери для зрителей новый кинотеатр «Победа» на 420 мест. Фасад здания выходил на улицу Якуба Коласа. Местные жители с удовольствием вспоминают свои молодые годы, когда они бегали сюда смотреть индийские фильмы. Кинотеатр действовал до 1995 года, а потом здание около десяти лет пустовало. С 2005 года в помещении бывшего кинотеатра обосновалась организация под названием «Еликон-2005», которая занимается инженерным работами в строительстве. Любопытен тот факт, что руководитель предприятия Д.В. Елисеев занимается коллекционированием артефактов советской эпохи. На стенах у кабинета директора размещаются портреты Карла Маркса, В.И. Ленина, Н.К. Крупской, но основная часть коллекции хранится в кабинете. На площадке перед входом в офис компании можно увидеть три скульптуры В.И. Ленина. Людям, ностальгирующим по советскому прошлому, наверное, было бы интересно посетить этот объект.

Недалеко от средней школы №25 размещается Бобруйский государственный колледж имени А.Е. Ларина. По сведениям Бобруйского зонального архива, его история началась 9 ноября 1946 года, когда в доме №56 на ул. Социалистической открылась четырехгодичная профессионально-техническая школа, преобразованная в 1961 году в профтехшколу мебельщиков. В 1960 году на базе школы создано городское профессионально-техническое училище №15, где готовили отделочников мебели и маляров. В первые годы существования училище размещалось в старом двухэтажном здании, имело всего шесть учебных аудиторий и четыре мастерские. Вместе с осевшим деревянным сараем и довоенным грузовиком это гордо именовалось учебной базой училища. Новый трехэтажный учебный корпус построили на улице Крылова в 1967 году, рядом возвели общежитие на 400 мест, 10 учебно-производственных мастерских, стадион, собственный магазин. В 2021 году на территории колледжа действовали три музея: музей народного творчества, музей славянских культур и музей мебели. До конца 1990-х годов здесь находился красивый пруд. Искусственный водоем соорудили, осушив небольшое болото, которое местные жители называли Тапельцы. Пруд получился внушительных размеров – примерно 30 на 50 метров. Стены водоема выложили цветной мозаикой, а под развесистыми ивами по краям пруда установили фигуры сказочных животных: русалок, драконов, лягушек, крокодилов. Это было чудесное место отдыха для горожан: здесь купались и ловили рыбу. Но, к сожалению, в начале 1990-х пруд начал постепенно заболачиваться и загрязняться. Потом пруд и вовсе засыпали, а на его месте обустроили спортивную площадку.

В 2010 году колледжу было присвоено имя А.Е. Ларина, который руководил этим учебным заведением с 1960 по 1999 год. С 2014-го учреждение образования называется «Бобруйский государственный колледж имени А.Е. Ларина». В разные годы здесь учились и преподавали известные в нашей стране люди: Федор Конюхов, Алексей Будейко, Виктор Кнарус, Валерий Колтыгин, Анатолий Концуб, Антон Ясюкайть и другие.

С 2015 года на улице Крылова обосновалась Бобруйская центральная районная библиотека. Ее история началась в далеком 1946 году, а с 1952-го библиотека занимала бывший особняк купчихи Кацнельсон на улице Интернациональной. Это здание построили в 1912 году, и естественно, что через столько лет оно пришло в упадок: стали рушиться перекрытия, осыпалась штукатурка. Руководство Бобруйского района вынуждено было освободить помещение и разметить библиотеку на улице Крылова. Но и это здание через некоторое время оказалось в аварийном состоянии. С 2018-го библиотека продолжила просветительскую деятельность в деревне Каменка Бобруйского района, а на улице Крылова остался пункт выдачи литературы. Взрослые и юные читатели из близлежащих домов с удовольствием посещают библиотеку, поскольку книжный фонд здесь замечательный.

Сегодня бывший поселок 9 Мая – это уютное сочетание частного сектора и немногочисленных пятиэтажных домов, а самая оживленная автомобильная до- рога, кроме трассы по Крылова, – улица Механизаторов с поворотом на улицу Якуба Коласа. На этом месте и расположилась небольшая площадь, которую в народе называют Пьяной. Откуда появилось такое название? Во времена борьбы с алкоголизмом здесь работали два винных магазина, которые с раннего утра до позднего вечера осаждали маргинальные личности с одним конкретным запросом, который удовлетворяли любым доступным способом. Местные поклонники Бахуса и породили такое имя. Потом магазины закрыли, а название осталось. Возможно, уже пришло время переименования? Если внимательно присмотреться к конфигурации площади, можно заметить, что от нее разбегаются пять улиц-лучей: улица Грибоедова, улица Механизаторов, в две противоположные стороны, пересекая площадь, идет улица Я. Коласа, здесь же примостился 2-й Дорожный переулок. Наверняка этой площади подойдет скромное название «Звездочка». Или даже «Звезда». Как вы думаете?

Знаменитыми архитектурными и историческими памятниками бывший поселок похвастать не может, но все же они есть. Лет шесть назад около школы №25 открыли памятный знак дважды Герою Советского Союза, командующему 3-м Белорусским фронтом генералу И.Д. Черняховскому. Его имя носит улица, на которой расположена 25-я школа. Этот знак скромный и небольшой, но учащиеся школы старательно ухаживают за ним. На здании учебного корпуса художественного колледжа в 2011 году появился памятный барельеф с портретом бывшего директора колледжа А.Е.Ларина, народного учителя СССР, доктора педагогических наук, профессора. У здания предприятия «Еликон-2005», как упоминалось выше, установлены сразу три скульптуры вождя мирового пролетариата В.И. Ленина.

В заключение хочется рассказать еще об одном объекте бывшего поселка, связанном с окружающим ландшафтом. Строительство поселка 9 Мая начиналось в низком, болотистом месте, некоторые участки так и называли: «Болото», «Болотце», «Топь»… В недрах этой трясины и начинается неприметная городская речка Днепрец, приток Бобруйки. В начале прошлого века Днепрец был полноводной рекой шириной двадцать метров. Теперь сложно отыскать исток реки, но если внимательно проследить ее путь по течению, можно увидеть, что начинается она ориентировочно на перекрестке улиц Орджоникидзе и Ползунова. Вода не бежит прямым и ровным ручьем из родника, а собирается по крайней мере из трех небольших потоков, сливаясь затем в один на улице Репина. Затем река замысловато петляет по улицам Кутузова, Грибоедова, Шевченко и, окончательно выровнявшись, устремляется по Белинского, пересекает улицу Крылова. Далее она течет по Пригородной, через Гоголя и Интернациональную, городской парк, Бахарова и Пушкина и наконец впадает в Бобруйку. Днепрец – маленькая речка, однако упрямый нрав периодически показывает горожанам, особенно в весеннее половодье или дождливым летом. После летних грозовых ливней на улице Орджоникидзе непременно возникает потоп, а на Репина, по словам местных жителей, «кошки сидят на заборах, собаки – на гаражах, а дома стоят наполовину в воде». Хоть Днепрец и канализировали, начиная с самого истока, а в некоторых местах и вовсе упрятали под землю, однако он довольно часто прорывается на поверхность. Такие неприметные речушки и питают Березину, Днепр и другие крупные реки.

…Все большое начинается с малого. Так и любовь к своей стране начинается с любви к своему городу, родному дому, родной школе. Так давайте будем изучать, беречь и любить свой город, свою Беларусь.