У наркодилеров в Могилеве изъято полкилограмма психотропа

25 ноября оперативники задержали троих жителей областного центра - двоих парней и девушку в возрасте от 18 до 22 лет.

При себе у них обнаружен пакет с 500 г психотропного вещества альфа-PVP, который взяли из тайника в Минской области. Наркотик они намеревались разложить более мелким весом на территории Витебской и Могилевской областей.

Молодые люди признались, что успели поработать на виртуальный наркомаркет чуть более двух недель.

По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело.