У минчанки Маши Давидовской – лимфангиома. Вы можете помочь девушке вылечиться!

18-летняя Маша Давидовская из Минска, с рождения страдающая от лимфангиомы (доброкачественной опухоли, поразившей левую глазницу), благодаря помощи неравнодушных людей и организаций успешно прошла первый из трех этапов лечения! Она от всего сердца благодарит каждого за помощь! Маша вернулась в Беларусь и чувствует себя хорошо. Чтобы вылечить девушку, осталось собрать 12123 бел.руб. Нужна Ваша помощь!

Из истории Маши

Маленькая Маруся родилась с припухшим веком. Лечили от всего, но глазик девочки так и оставался опухшим. На 4 году жизни Маша впервые оказалась на операционном столе. Только во время операции удалось установить точный диагноз: лимфангиома левой орбиты.

Многочисленные операции, проведённые за последующие 15 лет жизни девушки, и неудачные попытки лечения приносили только страдания, еще более ухудшая состояние. Рубцовые ткани, оставшиеся после хирургических вмешательств, постоянные кровоподтеки из-за кровоточащей опухоли, давление на зрительный нерв, не сходящая отечность, астигматизм, давление на зрительный нерв. Маша нуждалась в помощи.

Возможность навсегда позабыть об опухоли девушке дал профессор Венской Частной Клиники (г.Вена, Австрия), который специализируется на орбитальной хирургии сложных случаев как у Марии. Предложенное лечение – три фазы введения препарата Блеомицин, с промежутком в месяц, смогут окончательно уничтожить опухоль.

Первый этап лечения был назначен на 5 февраля 2021 года и состоялся именно благодаря помощи неравнодушных людей и организаций, поддержавших Машу Давидовскую.

– Утром 5-го февраля мы вылетели с Машей в Вену на первый этап лечения, – рассказывает мама Наталья. Первое введение препарата блеомицин было необходимо провести под общим наркозом в операционной вечером в тот же день. Меня в клинику не впустили ввиду строгих ограничительных мер, вызванных ковидом. Я очень переживала за Машу. Весь день до позднего вечера провела под стенами клиники, ожидая новостей.

Маша о лечении в клинике

«Когда мы прибыли в клинику, мне было страшновато и жутковато, ведь это другая страна, в которой никто не знает русский язык, а также я знала, что буду лежать одна, что тоже меня пугало. И когда меня позвали идти в палату, я сгребла всю свою смелость в кучку и пошла.

Зайдя в палату, я невольно начала сравнивать эту палату со всеми палатами, в которых я лежала. И я только и успевала удивляться. К каждой кровати был присоединен пультик, нажимая на кнопки которого можно было поднимать верх и низ кровати, и еще один пультик для вызова медсестры. Пока я все рассматривала, зашла медсестра, положив какие-то вещи на мою тумбочку, она спросила: «English?» Я подумала, что навряд ли она знает русский, поэтому кивнула головой. Она надела мне на руку именной браслет и приклеила на изножье кровати бумажки с именем. Я почувствовала себя как в каком-то американском сериале про врачей, где всегда у пациентов есть такой браслетик. Потом медсестра начала у меня что-то спрашивать, но поняв, что разговор не клеится, она еще раз задала вопрос про язык, и я уже твердо сказала: «Russian», поскольку мой английский далек от совершенства. Вскоре ко мне пригласили другую медсестру, и из разговора с ней я поняла, что она говорит на сербском. И несмотря на то, что я ее понимала только с помощью онлайн-переводчика, мою речь она понимала достаточно хорошо – так и прошел опрос.

Потом пришел врач. Это оказывается очень позитивный дядечка. Он рассказал на английском, что будет на операции, и как она будет проходить. И в течение всего его рассказа я кивала головой и говорила «Understand» или «OK», чем вызывала его искреннюю улыбку.

Операция была назначена на вечер. Ко мне пришла медсестра, говорившая на сербском, и, готовя меня к операции, она набрала на переводчике с немецкого на русский «Не волнуйтесь, мы позаботимся о вас», а потом добавила «Держитесь» и сжала кулачок в подбадривающем жесте. Это меня очень тронуло.

Мне было страшновато перед операцией. Больше всего я боялась пробуждения, ведь часто с пробуждением приходит боль, возникают побочные эффекты. Но проснувшись, я поняла, что мне не больно. Единственное, что я почувствовала, это слабость после наркоза и небольшой дискомфорт в левом глазу из-за отёка. После операции ко мне несколько раз заходили медсестры, чтобы померить давление, поменять капельницу, спросить, болит ли у меня что-нибудь. Я проспала где-то до семи утра, и где-то в восемь пришел врач. Он рассказал о проведённой процедуре, и о том, что всё прошло успешно. И в конце спросил, есть ли у меня вопросы, на что я ему ответила «Thank you very much for everything», что вызвало его улыбку, он попрощался со мной и ушел. Потом я уже написала маме, что со мной все хорошо, и что скоро она сможет меня забрать».

О результатах и продолжении лечения

Профессор подробно написал маме о том, какое лечение было произведено, отметил, что доволен результатом и выписывает Машу, поскольку она легко перенесла процедуру, и не нуждается в дополнительных днях госпитализации. На следующий день мама с Машей уже были дома.

– Сейчас Маша чувствует себя хорошо, – рассказывает мама. – Глаз поначалу был опухший из-за пройденного лечения, но доктор сказал, что это нормально, через какое-то время всё нормализуется. Отек спал, но в настоящее время синяк еще достаточно большой. Маша находится под наблюдением профессора, и когда глаз придет в норму, ее пригласят на 2 этап лечения (он должен состояться в марте).

Несмотря на синяк, Маша вернулась на занятия в медицинский университет. Она хорошо держится и меня подбадривает, – говорит мама.

Благодаря тому, что Маша перенесла процедуру очень хорошо, и ей не потребовались дополнительные дни госпитализации, стоимость пройденного первого этапа лечения по факту составила 6997,79 евро (что на 2291,22 евро меньше, чем по предварительной смете).