У мемориального комплекса “Жертвам фашизма” состоялся митинг-реквием
98 0
Митинг-реквием “Мы памятью едины”, посвященный Дню памяти жертв Хатынской трагедии, и торжественное возложение цветов к памятнику жертвам фашизма прошли у Братской могилы советских военнопленных, уничтоженных фашистами.
– Сегодня мне хочется плакать. Это боль и моя, и моих близких, и людей вокруг меня. Я надеюсь, что этот день не сотрется из нашей памяти, – поделилась бобруйчанка Светлана Калюта, которая пришла на митинг почтить память погибших.
также
-
У мемориального комплекса “Жертвам фашизма” состоялся митинг-реквием
-
В Каменской вспомогательной школе-интернате ведется активная подготовка к «Особому модному показу «Цветные сны»
-
Поговорили о насущном: в Бобруйске обсудили проблемы незрячих и слабовидящих людей
-
В Центре дополнительного образования детей и молодежи прошел Единый день информирования
-
В рамках городского праздника «Масленица» ГУК «Дворец искусств» провел театрализованные программы