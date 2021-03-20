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У мемориального комплекса “Жертвам фашизма” состоялся митинг-реквием

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У мемориального комплекса “Жертвам фашизма” состоялся митинг-реквием

Митинг-реквием “Мы памятью едины”, посвященный Дню памяти жертв Хатынской трагедии, и торжественное возложение цветов к памятнику жертвам фашизма прошли у Братской могилы советских военнопленных, уничтоженных фашистами.

– Сегодня мне хочется плакать. Это боль и моя, и моих близких, и людей вокруг меня. Я надеюсь, что этот день не сотрется из нашей памяти, – поделилась бобруйчанка Светлана Калюта, которая пришла на митинг почтить память погибших.

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