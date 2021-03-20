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Общество

У мемориального комплекса «Памяти сожженных деревень Могилевской области» проходит митинг-реквием

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У мемориального комплекса «Памяти сожженных деревень Могилевской области» проходит митинг-реквием

Свыше полутысячи человек собрались сегодня у мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области, чтобы почтить память загубленных мирных жителей Беларуси.

«Пока мы помним прошлое и подвиг предков, мы будем жить в спокойной стране», - историк, руководитель историко-патриотического поискового клуба "Виккру" Николай Борисенко проводит для участников митинга-реквиема экскурсию по мемориальному комплексу.

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