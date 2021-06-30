У маленького Ромы Антихевича из Мстиславля страшный диагноз – спинальная мышечная атрофия 1 типа. Вы можете помочь ребенку победить болезнь
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27 апреля этого года Роме Антихевичу поставили страшный диагноз, спинальная мышечная атрофия 1 типа. Это редкое генетическое заболевание, при котором атрофируются мышцы, ребенок перестает глотать, двигаться, а затем дышать. Без лечения дети не доживают до 2х лет.
На сегодняшний день есть препарат, который полностью останавливает заболевание - Золгенсма. 1 укол стоит более 2 млн долларов.
В Беларуси препарат не зарегистрирован, семья собирает сумму своими силами.
В свои 6 месяцев Рома почти обездвижен. Он не может переворачиваться, сидеть, стоять на четвереньках и ползать. При этом он все понимает и чувствует, как и любой другой человек.
Вы можете помочь семье спасти ребенка.
РЕКВИЗИТЫ
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