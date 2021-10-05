У Лукашенко обсуждают ход сельскохозяйственных работ. На какие проблемы обратил внимание Президент?

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал сегодня совещание о ходе сельскохозяйственных работ в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что более недели назад поручал правительству совместно с облисполкомами активизировать работы в агропромышленном комплексе и прежде всего увеличить темпы сева озимых. "Это вопрос номер один. Он не терпит отлагательств, потому что озимые поздно сеять нельзя: они просто погибнут. Я просил работать не просто световой день, но там, где это возможно, - ночью", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что из-за неблагоприятных погодных условий замедлились темпы уборки других сельскохозяйственных культур. "Десять дней тому назад мы имели всего лишь половину, а то и меньше, работ, которые надо выполнить осенью, - констатировал он. - Кроме озимого сева, нужно еще обработать почву и прежде всего вспахать. Это самый тяжелый вид работы в сельском хозяйстве в полях".

Также необходимо качественно убрать кукурузу, в первую очередь на зерно, обратил внимание глава государства. Это позволит компенсировать дефицит зерновых. Продолжаются работы и по уборке ярового рапса. "Это тоже зерно и корм после того, как мы получим масло", - заметил Александр Лукашенко.

"То есть работ непочатый край. Я еще не сказал о картофеле, сахарной свекле, плодовых, ягодниках и так далее. Поэтому была объявлена, можно сказать, тревога. И я хотел бы сегодня услышать доклады о конкретных результатах проделанной работы", - сказал Президент.

Предварительные итоги уборки зерновых культур в основном подведены. Глава государства заявил, что здесь никаких проблем не было: госзаказ выполнен. "Что беспокоит сегодня (и это важный вопрос, ответ на который я хотел бы услышать): как, чем будем кормить в зимне-стойловый период скотину? Накормим - будет мясо, молоко. Плохо накормим - меньше будет мяса, молока, корова выйдет из зимовки ослабленной. Знаете последствия. Поэтому вопрос номер один: как, где и за счет чего будем кормить скот", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Надо по-хозяйски распорядиться полученным урожаем, произвести и выгодно продать продукцию в условиях исторически высоких цен на мировом рынке продовольствия, - подчеркнул глава государства. - Также необходимо убрать кукурузу качественно и без потерь. Первые намолоты показывают, что по этой культуре мы должны собрать больший урожай и частично восполнить недобор зерновых".

Президент поинтересовался, что тормозит завершение работ по осеннему севу и заготовке силосных кормов, какие вопросы остались нерешенными, что еще дополнительно нужно аграриям.

"Речь об окончании сева сегодня не идет. Я надеюсь, что к концу дня у вас будет 90% и те хвосты, которые у вас останутся, вы обрубите в течение одного-двух дней. Но дальше тянуть с озимым севом нельзя, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Еще раз хочу предупредить аграриев и прежде всего губернаторов: впереди ваши отчеты по падежу, сохранности скота. Это уже вопрос генерального прокурора. Не думайте, что об этом забыто. Мы не можем десятки тысяч голов гробить ежегодно, потому что это деньги".

Кроме того, обратил внимание Президент, впереди зимний период, нельзя откладывать необходимые работы на потом.

"Убедительно прошу сохранять технологическую дисциплину. И вообще без дисциплины никуда. Поэтому отсюда мои жесткие требования", - сказал глава государства.