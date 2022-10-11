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У камерунских коз в могилевском зоосаде появилось пополнение

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У камерунских коз в могилевском зоосаде появилось пополнение

В могилевский зоосад в этом году  приехало немало новых питомцев. Одни из них — это камерунские козы. Недавно в их семействе появилось пополнение.

— Это быстрые и контактные животные Они  приехали к нам в этом году весной из Минской области целым семейством. А недавно у них родился козленок, — уточнил  заведующий учебной лабораторией "Зоосад" Могилевского государственного агролесотехнического колледжа имени К.П.Орловского Иван Нижников. —В живой природе  эти козы очень подвижные: скачут по горам, кувыркаются. Поэтому мы и выбрали местом их содержания своеобразный каньон, расположенный на нашей территории.  Природа там создала все необходимое для комфортного обитания этих парнокопытных. Там есть крутые склоны, которые так любят эти козы. А молодые козы умеют делать даже сальто! В их вольере текут ручьи,  растет подножный корм…

 

mogilevnews.by

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