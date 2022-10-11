У камерунских коз в могилевском зоосаде появилось пополнение

В могилевский зоосад в этом году приехало немало новых питомцев. Одни из них — это камерунские козы. Недавно в их семействе появилось пополнение.

— Это быстрые и контактные животные Они приехали к нам в этом году весной из Минской области целым семейством. А недавно у них родился козленок, — уточнил заведующий учебной лабораторией "Зоосад" Могилевского государственного агролесотехнического колледжа имени К.П.Орловского Иван Нижников. —В живой природе эти козы очень подвижные: скачут по горам, кувыркаются. Поэтому мы и выбрали местом их содержания своеобразный каньон, расположенный на нашей территории. Природа там создала все необходимое для комфортного обитания этих парнокопытных. Там есть крутые склоны, которые так любят эти козы. А молодые козы умеют делать даже сальто! В их вольере текут ручьи, растет подножный корм…

mogilevnews.by