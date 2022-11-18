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Общество

У Бобруйской организации общества «Знание» новый руководитель

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У Бобруйской организации общества «Знание» новый руководитель

Отчетно-выборная конференция Бобруйской городской структуры республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» состоялась сегодня на базе администрации Ленинского района города.

В ходе конференции были подведены итоги работы за 5 лет, а также избраны делегаты на областную отчетно-выборную конференцию и руководящие органы.

Новым председателем Бобруйской городской организации общества «Знание» избран Николай Силков – главный редактор газеты «Бабруйскае жыццё», его заместителем стал учитель истории и обществоведения гимназии №3 Иван Песенко.

Первый заместитель председателя правления Могилевской областной организационной структуры РГОО «Белорусское общество «Знание» Раиса Шуголеева поздравила руководителей с назначением:

– Я уверена, что у нас в Бобруйске все получится с новым председателем и новым заместителем. И мы будем лучшие! По-другому мы просто не умеем!

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