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Город

У Бобруйска появится новый город-партнер. Им станет российский Нижний Тагил

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У Бобруйска появится новый город-партнер. Им станет российский Нижний Тагил

Сегодня с целью развития деловых и дружественных отношений достигнута договоренность о заключении Соглашения о сотрудничестве между Бобруйском и городом Нижний Тагил (Свердловская область, Российская Федерация).

Заключение Соглашения между нашими регионами положит начало взаимовыгодному сотрудничеству.

Нижний Тагил – важнейший индустриальный и культурный центр Урала. Промышленность города представлена широким спектром отраслей, но прежде всего, Нижний Тагил известен на рынках своим чугуном и сталью, металлопрокатом и химической продукцией, магистральными грузовыми вагонами и цистернами для нефтепродуктов.

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