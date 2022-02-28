У Бобруйска появится новый город-партнер. Им станет российский Нижний Тагил

Сегодня с целью развития деловых и дружественных отношений достигнута договоренность о заключении Соглашения о сотрудничестве между Бобруйском и городом Нижний Тагил (Свердловская область, Российская Федерация).

Заключение Соглашения между нашими регионами положит начало взаимовыгодному сотрудничеству.

Нижний Тагил – важнейший индустриальный и культурный центр Урала. Промышленность города представлена широким спектром отраслей, но прежде всего, Нижний Тагил известен на рынках своим чугуном и сталью, металлопрокатом и химической продукцией, магистральными грузовыми вагонами и цистернами для нефтепродуктов.