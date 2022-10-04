У Беларуси – золото и бронза на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту

3 октября в Самарканде на XVII Чемпионате мира среди мужчин и VIII Чемпионате мира среди женщин спортсмены соревновались в дисциплине «Пожарная эстафета 4х100 метров».

Первая попытка второго состава женской сборной Беларуси стала бронзовой, пропустив вперед пьедестала почета сборные команды Российской Федерации. Первый состав мужской сборной, по результатам забега, показал первый, победный результат. Второй состав стал лишь третьим, аналогично девушкам, пропустив вперёд команду Российской Федерации. Беларусь снова стала чемпионом в состязании дня, повторив успех прошлого чемпионата мира в г. Караганде.

Общекомандные места не изменились. Среди мужчин и женщин Республика Беларусь занимает второе место.

Завтра спортсмены выявят сильнейших в «Боевом развертывании». Также определятся победители и призеры в самой престижной номинации – общекомандном зачете.

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