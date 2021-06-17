У 92% участников, привитых против COVID-19, выявлены поствакцинальные антитела: предварительные результаты Минздрава

На сайте Министерства здравоохранения представлены предварительные результаты сероэпидемиологического исследования по оценке популяционного иммунитета населения к COVID-19, которое Минздрав Беларуси проводил совместно с Роспотребнадзором.

На 15 июня результаты исследования постинфекционного иммунитета получены у 99,6% участников, поствакцинального иммунитета - у 97,4% ( его проверяли у тех, кто указал в анкете, что привит против COVID-19 вакциной «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) . У 92% участников, привитых против COVID-19, выявлены защитные поствакцинальные антитела.

27% серопозитивных участников, у которых выявлены постинфекционные антитела к вирусу SARS-CoV-2, в анкетах указали, что не болели коронавирусом. Это значит, что они могли перенести заболевание в легкой или бессимптомной форме.

- По предварительным данным, постинфекционная серопозитивность к вирусу SARS-CoV-2 среди населения Беларуси составила 38,4% и находилась в диапазоне от 34,1% до 42,1%, в зависимости от области, - сообщили в Минздраве. - Для сравнения: в различных регионах России этот показатель варьировался в пределах 29-80%.

Таким образом, предварительный общий уровень коллективного иммунитета (суммарно постинфекционного и поствакцинального) обследованной популяции составил 47,4%.

- Этого недостаточно для сдерживания активной циркуляции вируса, - сделали вывод в Минздраве. – Соответственно по-прежнему значимое влияние на эпидситуацию будут оказывать неспецифические меры (самоизоляция, соблюдение физической дистанции, использование СИЗ (маски, перчатки). А также специфические (вакуинация). Особенно важны рекомендации в условиях риска завоза и распространения в Беларуси более контагиозных вариантов SARS-CoV-2. Например, варианта Delta, впервые выявленного в Индии.