Тысячи белорусов по всему миру желают вырастить свое древо. Воинов о генеалогических исследованиях

Запросы от белорусов на проведение генеалогических исследований исчисляются тысячами, заявил журналистам директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Олег Воинов, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА перед расширенным заседанием коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции.

"Запросы исчисляются тысячами. Основная масса, конечно, от белорусов. Потом по количеству идут россияне. А далее - граждане Польши, Израиля, США. Это в основном те граждане Республики Беларусь, которые выехали 20-30 лет назад и ищут своих бабушек, прабабушек, дедушек. Вообще запросы на генеалогические исследования поступают из более 100 стран мира. Если быть точнее, представители 121-122 стран обращаются за исследованиями", - сказал Олег Воинов. Он уточнил, что речь идет о данных за последние 10 лет.

Говоря о том, насколько удается удовлетворить запросы, директор департамента заметил, что это сложная работа, но сотрудники архивов, являясь профессионалами, успешно с ней справляются. "Кто-то хочет на шесть поколений углубиться, кто-то - больше. Мы можем где-то на 2-3 поколения, может, на 3-4. Но в целом ни один запрос не остается без внимания", - уточнил он.

Впрочем, заметил Олег Воинов, спрос на такие исследования больше, чем возможности. "Желающих получить свое генеалогическое древо намного больше, чем мы можем обеспечить. Поэтому мы приглашаем самим поучаствовать в этом процессе", - добавил он.

На коллегии, которая проходит в музее истории Великой Отечественной войны, подводят итоги работы государственных архивных учреждений за 2022 год. Особое внимание - достижениям юбилейного года архивной отрасли. Также будут обозначены перспективы деятельности белорусских архивистов на 2023 год. Представлена выставка "Край мужества и славы", посвященная партизанскому движению на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны.