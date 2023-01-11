«Тысячам ребят это нужно». Мезенцев о продолжении гуманитарной помощи детям Донбасса

Союзное государство продолжит оказывать гуманитарную помощь детям Донбасса. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, сообщает БЕЛТА.

По словам Дмитрия Мезенцева, полностью завершена реализация решения Совета Министров Союзного государства по гуманитарной помощи детям Донецкой и Луганской народных республик, которое было принято по поручению глав государств Беларуси и России. "На встрече с президентом России Владимиром Путиным я проинформировал его о трех поездках в Донецкую и Луганскую народные республики и получил поддержку. Мы будем готовить новые предложения, чтобы оказать помощь системе образования этих республик, потому что тысячам ребят это нужно", - сказал он.

Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что граждане Беларуси и России готовы откликнуться на инициативы глав государств с особым вниманием к тем людям, которые нуждаются в помощи. "То, как Алексей Талай и его фонд помогали детям Донбасса, - еще один пример того, почему работу по оказанию гуманитарной помощи надо продолжить и в этом году. Давление на наши свободные страны заставляет нас ответить силой, мужеством, мудростью и снисходительностью, потому что мы сами решаем, как нам жить", - уверен госсекретарь.

Фонд Алексея Талая активно участвует в волонтерской и благотворительной деятельности: в прошлом году из Донбасса на оздоровление в Беларусь приехали более 1 тыс. детей. "Мы и дальше будем развивать нашу благотворительную деятельность и миротворческую миссию, в том числе на территории Донбасса и в других местах, где сегодня тяжело. Без моих соратников я бы не смог реализовать те большие, важные национальные и республиканские проекты, которые мы сделали за последние годы", - рассказал Алексей Талай