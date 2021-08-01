Тяжелоатлетка Дарья Наумова заняла 5-е место на Играх в Токио

Белорусская тяжелоатлетка Дарья Наумова (76 кг) заняла пятое место на Олимпиаде в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.

В первой попытке в рывке белоруска зафиксировала 103 кг. В оставшихся двух подходах серебряная медалистка Игр в Рио не смогла покорить вес в 107 кг, обосновавшись на промежуточной шестой позиции.