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Олимпийские игрыСпорт

Тяжелоатлетка Дарья Наумова заняла 5-е место на Играх в Токио

belta.by 52 0

Тяжелоатлетка Дарья Наумова заняла 5-е место на Играх в Токио

Белорусская тяжелоатлетка Дарья Наумова (76 кг) заняла пятое место на Олимпиаде в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.

В первой попытке в рывке белоруска зафиксировала 103 кг. В оставшихся двух подходах серебряная медалистка Игр в Рио не смогла покорить вес в 107 кг, обосновавшись на промежуточной шестой позиции.

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