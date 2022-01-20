Тяжелая форма COVID-19 чаще развивается у курильщиков — вывод ученых

Сотрудники Национального исследовательского центра международного здравоохранения Японии заявили, что курильщики более уязвимы перед тяжелой формой коронавируса. Об этом сообщает телеканал "МИР24".

Как отмечают исследователи, риск такого развития событий у курильщиков в 1,5-2 раза выше. При этом подключение к аппарату ИВЛ чаще требуется женщинам, у которых есть пристрастие к табаку, нежели мужчинам.

Ученые проанализировали данные около 18 тыс. пациентов с коронавирусом в возрасте от 20 до 80 лет.

Как отмечают эксперты, из-за курения поражаются сердце и легкие, возникают хронические заболевания. В связи с этим пациенты более уязвимы перед инфекциями и вирусами.