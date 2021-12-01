«Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил». Мир отмечает день домашних животных

Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день домашних животных (World Pets Day). Он посвящен всем одомашненным человеком животным и служит напоминанием всему человечеству об ответственности за «братьев наших меньших».

Не удивительно, что девизом этого Дня стали слова Маленького принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил», которые обращены ко всем людям.

Идея проведения этого актуального в наши дни праздника впервые прозвучала еще в 1931 году, на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, во Флоренции (Италия). Тогда различные экологические организации и природоохранные общества заявили о готовности организовывать разнообразные массовые мероприятия, направленные на воспитание в людях чувства ответственности за все живое на планете, в том числе и за домашних животных.

Сегодня мероприятия, посвященные Дню, весьма разнообразны и в каждой стране проходят по-своему. Где-то проводятся пикеты в защиту животных от жестокого обращения, где-то флешмобы в поддержку создания приюта или клиник для животных, где-то выставки кошек и собак и т.д. А кто-то в этот день позволяет своим домашним питомцам делать все, что было запрещено ранее (рвать обои, грызть мебель и тапки, лазать по шторам, есть со стола…), или покупает своему любимцу огромное количество вкусностей, а кто-то просто уделяет максимум внимания своему пернатому, водоплавающему или четвероногому другу.

Кстати, среди акций последних лет, которая приобретает всё большее распространение по всему миру, – акция «Колокольчик», когда в зоопарках любого города или страны в течение одной минуты дети звенят в колокольчики, привлекая тем самым внимание всех к проблемам защиты животных.

Но, как бы вы не отмечали этот день, главная цель проведения всех акций и мероприятий – актуализация внимания широкой общественности (и в первую очередь – подрастающего поколения) к проблемам домашних животных (в том числе бездомных); воспитание бережного отношения к ним (и вообще к живой природе), ответственности за их содержание и понимания того, что они – «братья наши меньшие», а не объект развлечения. Как отмечают владельцы домашних животных, найти подход к любому домашнему питомцу легко – надо просто любить его, и он ответит взаимностью.

calend.ru