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Общество

Творить добро! РОО «Белорусский детский фонд» поздравил бобруйских ребят

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Творить добро! РОО «Белорусский детский фонд» поздравил бобруйских ребят

Город на Березине 13 января посетила директор Могилевского областного отделения Республиканской общественной организации «Белорусский детский фонд» Ирина Фисюк, чтобы поздравить наших школьников и вручить им подарки. Пришли на праздник к ребятам заместитель председателя Бобруйского горисполкома Виктория Омелюсик и начальник управления по образованию горисполкома Елена Лисица. Праздник прошел в театре им. Дунина-Марцинкевича, актеры которого презентовали ребятам музыкальную сказку «Муха-Цокотуха», удивительно зрелищную и яркую. Атмосфера в зале была по-новогоднему праздничной. Эпидемиологическая ситуация диктовала свои правила: не было хороводов, соблюдались дистанция и масочный режим. Но, несмотря ни на что, праздник получился очень эмоциональным и незабываемым!

– Сегодня это стало доброй традицией, уже в 3-й раз в преддверии Старого Нового года мы проводим этот благотворительный праздник, – отметила Ирина Фисюк. – Идея принадлежит Белорусскому детскому фонду, а реализовывать ее каждый год помогают многие-многие. Мы рады, что получаем отклик и от бобруйского театра, который всегда очень любезно соглашается подарить благотворительный спектакль. В этом году партнером выступило благотворительное общественное объединение «БЛАГО», которое подготовило и передало подарочные наборы, собранные для детей с любовью и заботой в Англии.

Тем временем праздничные чудеса отнюдь не подходят к завершению: благотворительный марафон «Согреем детские сердца» продолжается: в Могилевской области он будет проходить до 31 января.

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