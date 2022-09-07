Творчество бобруйских поэтов

Летние денечки
Вера Бенедиктова
Летние денечки,
Солнышко в лугах,
И тропа в цветочках –
В синих васильках.
И на горизонте
Без границ поля –
Кланяться позвольте,
Милая земля!
И сказать нелишне –
Сарафан цветной,
И в садочке вишня –
Лето, ты со мной!
Засмеялось в поле,
По лесу пошло,
Летнее раздолье
Маком расцвело…
Беларусы-бульбашы
Любоў Адамацкая
У беларуса-бульбаша
Вельмі добрая душа,
Як старанна ён працуе,
Шчыра так гасцей частуе.
Бульбай, яйкамі і шкваркай,
Каўбасой і квасу квартай
Са смятанкай, малаком
І салёным агурком.
Калі з бульбай накалдуеш,
Столькі страў з яе згатуеш!
Бульба – хлеб у нас другі,
Бульба – хлеб наш дарагі.
Клёцкі, бабка, калдуны
І дранікі-дзеруны,
Хто да бульбы не прывык,
Можа праглынуць язык.
Беларусы-бульбашы
Вас вітаюць ад душы,
Будзем у госці вас чакаць,
Сваёй бульбай частаваць.
Бульбай, яйкамі ці шкваркай,
Каўбасой і кваса квартай
Са смятанкай, малаком
І салёным агурком.
Беларусь вы не мінайце
І ў госці завітайце,
У цудоўны шчодры край,
Беларусь, сяброў прымай!
Солидный возраст
Анатолий Шедько
(коллективу бобруйского
народного хора ветеранов)
Вам шестьдесят со дня создания –
Солидный возраст, спору нет,
Примите вы как знак внимания
Большой от зрителей привет.
Привет, и наши поздравления,
И благодарность навсегда
За вашу искренность и рвение,
Без вас ведь нам идти куда?
И где искать мотивы песен,
Тех, что так за душу берут?
В них мир так искренен и тесен –
Спасибо вам за этот труд!
Ваш коллектив один из лучших –
Мы признаемся от души,
Приятно вас всегда послушать,
Ведь голоса так хороши!
Успехов в творчестве немало,
Побед известны вам пути,
Все хороши, а запевала –
Ну где похожего найти?
И баянист судьбе на диво
В аккордах чудных знает толк,
И хору нет альтернативы,
Ведь песней радовать – ваш долг.
Так и держать вам и далече,
Творить и радовать народ!
А шестьдесят – еще не вечер,
Ведь ваш девиз: «Всегда вперед!»
Поля широкие
Вера Дудко
Поля широкие льняные
Сливались с небом вдалеке,
Их краски синие земные
Продлили запись в дневнике.
Что жить не могут без объятий
И ласки солнечных лучей,
Без теплоты дневных симпатий
И без тепла ночных свечей.
В просторах неба голубого
Случайно встретиться могли
Послания светлые от Бога
И синева родной земли.
Поля широкие льняные
Свою родную синеву
Подарят небу не впервые,
Вдали приблизившись к нему.
Теплой ночью
Екатерина Соболева
Теплой ночью в окно ветер тихо стучится,
От бессонницы маясь в озерах стекла,
Мы с цветочной весной
не успели проститься,
И она нас за это забыть не смогла.
Лето льет через край и дождем моет души,
Я его обниму, и согреюсь сама,
Не успеешь вздохнуть –
осень смотрится в лужи,
В желтый кутая мир и людей, и дома.
Не успеешь подумать – зима, лед и стужа
Сложат пазлы картиной замерзших следов,
День уляжется спать, как ребенок простужен,
От назойливо долгих немых холодов.
А любовь по весне непременно случится –
Будет сад рисовать в белоснежных цветах...
Снова ночью в окно ветер мой постучится,
Время звонко споет, как вернувшийся птах…
Освобождение
Людмила Любимцева
Я забыла себя, растеряла
На дороге пустых миражей,
Вот и осень в окно постучала,
Уводя от лихих виражей.
Где-то там, на границе сознания,
Все умом понимала сполна,
Но искала я вновь оправдание
Тем ветрам, что пришли, как волна.
А теперь я ищу избавления
От безумия страшной тоски
И взываю я вновь о спасении –
Распадутся пусть эти тиски!
И я снова жива... Неужели
Это я или кто-то другой?
Как дитя, меня вдруг пожалели,
И в душе воцарился покой.
Чудесное утро
Светлана Комарь
Чудесное утро: в природе покой,
Деревья застыли в молчании,
Смотрю я на все, отдыхая душой:
Мне радостно это свидание.
С озерами, лесом, цветами, травой
И с дикими утками тоже,
Кормлю комаров в этой чаще лесной –
Вдруг это здоровью поможет…
Вот утка нырнула, вильнула хвостом,
Похоже, что рыбку словила,
Гладь озера морщится под ветерком,
И облако в небе застыло.
О Боже, спасибо за то, что я здесь
Внимаю тиши благодатной,
За то, что на свете я все-таки есть,
За все я Тебе благодарна!
Гармония природы
Надежда Акушко
Плеск крыльев на речной волне
С мелодией шумливых чаек…
Замрет природа в тишине,
Когда закат в реке растает.
Ну а пока заплыв утят
С веселым кряканьем, с нырянием,
Кувшинки выстроились в ряд –
Горды своим очарованием.
Скользит луч солнца по воде,
И облака волной умыты,
Плывут, торопятся весь день –
В ночи зеркальный путь закрыт им.
Стрекоз и бабочек полет –
Как гармонично все в природе!
Пчелиный рой в траве снует,
Слагая гимн цветам, погоде.
Птиц пение, шум речной воды
В нас пробуждают мыслей ворох –
Сберечь все это от беды,
С любовью жить в земных просторах…
Пусть накукует
Владимир Леонтьев
Хочу проснуться рано-рано
И встать до первых петухов,
Сквозь дымку серого тумана
Взглянуть на контуры лугов.
И за околицей деревни
По влажной тропке далеко
Шаги направить к соснам древним,
Взметнувшим кроны высоко.
И где-то на лесной опушке,
Когда заря начнет вставать,
В глуши проснувшейся кукушке
Мои приветствия сказать.
И пусть она мне накукует
С открытой щедростью своей
Любовь, и удаль молодую,
И крепость духа от корней.
Как просто с Родиной обняться
И ощутить на сердце дрожь
От сознаваемого счастья,
Что день грядет и ты живешь!
Облака
Юлия Расина
Словно горы снежные вдали,
Словно мир таинственный, чужой,
Далеко-далеко от земли
Облака плывут над головой.
Гонят их залетные ветра
Просто так, от скуки их привет,
Вот уже растаяла «гора»,
Вот уже растаял даже след.
Облака… Но кто-то в небесах
Приподнял свою в усмешке бровь,
И опять мы видим чудеса –
Целый караван из облаков!
В чем же смысл и в чем для нас урок?
Каждый день то солнце, то дожди… –
Знают только небеса и Бог,
Что нас ожидает впереди…
Переменчивы судьбы ветра,
И порой неясен жизни путь,
В солнечное «завтра» из «вчера»
Доплыву и я когда-нибудь…
На пороге лета
Раиса Багук
На пороге лета я в любовь одета –
Платьице в ромашках, васильки в глазах,
На пороге лета я тобой воспета,
И душа летает где-то в небесах.
А жасмин-проказник опьяняет, манит,
И твои объятия очень горячи,
Сладостные речи голову дурманят,
И биение сердца слышится в ночи.
Росы серебрятся в травах изумрудных,
И прохладой свежей день встречает нас,
Для сердец влюбленных
расставаться трудно,
А еще труднее ждать свидания час.
На пороге лета с ночи до рассвета
Шепоты влюбленных слышатся в саду,
Солнце пробудилось лучиками света,
Расстаемся на день – вечером приду...
Понять мир
Владимир Малец
Зарделся багровый закат,
Тишиною окутало дали,
Снова август – ночей звездопад –
То ли в радости, то ли в печали.
А за августом осень придет,
Листопадом шурша под ногами,
Меня сердце куда-то зовет,
И неймется чего-то ночами.
После осени вьюга закружит,
Все просторы ровняя, беля,
Мою душу она не остудит –
Там пылает, не меркнет заря.
А весна разом выплеснет речки,
Половодьем займется вокруг,
Ты не гасни церковною свечкой,
Мой единственный, преданный друг.
Все с тобою пройдем расстояния,
Одолеем любые пути,
Будут радости, будут страдания,
Но без этого мир не постичь…