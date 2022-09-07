Творчество бобруйских поэтов

Летние денечки

Вера Бенедиктова

Летние денечки,

Солнышко в лугах,

И тропа в цветочках –

В синих васильках.

И на горизонте

Без границ поля –

Кланяться позвольте,

Милая земля!

И сказать нелишне –

Сарафан цветной,

И в садочке вишня –

Лето, ты со мной!

Засмеялось в поле,

По лесу пошло,

Летнее раздолье

Маком расцвело…

Беларусы-бульбашы

Любоў Адамацкая

У беларуса-бульбаша

Вельмі добрая душа,

Як старанна ён працуе,

Шчыра так гасцей частуе.

Бульбай, яйкамі і шкваркай,

Каўбасой і квасу квартай

Са смятанкай, малаком

І салёным агурком.

Калі з бульбай накалдуеш,

Столькі страў з яе згатуеш!

Бульба – хлеб у нас другі,

Бульба – хлеб наш дарагі.

Клёцкі, бабка, калдуны

І дранікі-дзеруны,

Хто да бульбы не прывык,

Можа праглынуць язык.

Беларусы-бульбашы

Вас вітаюць ад душы,

Будзем у госці вас чакаць,

Сваёй бульбай частаваць.

Бульбай, яйкамі ці шкваркай,

Каўбасой і кваса квартай

Са смятанкай, малаком

І салёным агурком.

Беларусь вы не мінайце

І ў госці завітайце,

У цудоўны шчодры край,

Беларусь, сяброў прымай!

Солидный возраст

Анатолий Шедько

(коллективу бобруйского

народного хора ветеранов)

Вам шестьдесят со дня создания –

Солидный возраст, спору нет,

Примите вы как знак внимания

Большой от зрителей привет.

Привет, и наши поздравления,

И благодарность навсегда

За вашу искренность и рвение,

Без вас ведь нам идти куда?

И где искать мотивы песен,

Тех, что так за душу берут?

В них мир так искренен и тесен –

Спасибо вам за этот труд!

Ваш коллектив один из лучших –

Мы признаемся от души,

Приятно вас всегда послушать,

Ведь голоса так хороши!

Успехов в творчестве немало,

Побед известны вам пути,

Все хороши, а запевала –

Ну где похожего найти?

И баянист судьбе на диво

В аккордах чудных знает толк,

И хору нет альтернативы,

Ведь песней радовать – ваш долг.

Так и держать вам и далече,

Творить и радовать народ!

А шестьдесят – еще не вечер,

Ведь ваш девиз: «Всегда вперед!»

Поля широкие

Вера Дудко

Поля широкие льняные

Сливались с небом вдалеке,

Их краски синие земные

Продлили запись в дневнике.

Что жить не могут без объятий

И ласки солнечных лучей,

Без теплоты дневных симпатий

И без тепла ночных свечей.

В просторах неба голубого

Случайно встретиться могли

Послания светлые от Бога

И синева родной земли.

Поля широкие льняные

Свою родную синеву

Подарят небу не впервые,

Вдали приблизившись к нему.

Теплой ночью

Екатерина Соболева

Теплой ночью в окно ветер тихо стучится,

От бессонницы маясь в озерах стекла,

Мы с цветочной весной

не успели проститься,

И она нас за это забыть не смогла.

Лето льет через край и дождем моет души,

Я его обниму, и согреюсь сама,

Не успеешь вздохнуть –

осень смотрится в лужи,

В желтый кутая мир и людей, и дома.

Не успеешь подумать – зима, лед и стужа

Сложат пазлы картиной замерзших следов,

День уляжется спать, как ребенок простужен,

От назойливо долгих немых холодов.

А любовь по весне непременно случится –

Будет сад рисовать в белоснежных цветах...

Снова ночью в окно ветер мой постучится,

Время звонко споет, как вернувшийся птах…

Освобождение

Людмила Любимцева

Я забыла себя, растеряла

На дороге пустых миражей,

Вот и осень в окно постучала,

Уводя от лихих виражей.

Где-то там, на границе сознания,

Все умом понимала сполна,

Но искала я вновь оправдание

Тем ветрам, что пришли, как волна.

А теперь я ищу избавления

От безумия страшной тоски

И взываю я вновь о спасении –

Распадутся пусть эти тиски!

И я снова жива... Неужели

Это я или кто-то другой?

Как дитя, меня вдруг пожалели,

И в душе воцарился покой.

Чудесное утро

Светлана Комарь

Чудесное утро: в природе покой,

Деревья застыли в молчании,

Смотрю я на все, отдыхая душой:

Мне радостно это свидание.

С озерами, лесом, цветами, травой

И с дикими утками тоже,

Кормлю комаров в этой чаще лесной –

Вдруг это здоровью поможет…

Вот утка нырнула, вильнула хвостом,

Похоже, что рыбку словила,

Гладь озера морщится под ветерком,

И облако в небе застыло.

О Боже, спасибо за то, что я здесь

Внимаю тиши благодатной,

За то, что на свете я все-таки есть,

За все я Тебе благодарна!

Гармония природы

Надежда Акушко

Плеск крыльев на речной волне

С мелодией шумливых чаек…

Замрет природа в тишине,

Когда закат в реке растает.

Ну а пока заплыв утят

С веселым кряканьем, с нырянием,

Кувшинки выстроились в ряд –

Горды своим очарованием.

Скользит луч солнца по воде,

И облака волной умыты,

Плывут, торопятся весь день –

В ночи зеркальный путь закрыт им.

Стрекоз и бабочек полет –

Как гармонично все в природе!

Пчелиный рой в траве снует,

Слагая гимн цветам, погоде.

Птиц пение, шум речной воды

В нас пробуждают мыслей ворох –

Сберечь все это от беды,

С любовью жить в земных просторах…

Пусть накукует

Владимир Леонтьев

Хочу проснуться рано-рано

И встать до первых петухов,

Сквозь дымку серого тумана

Взглянуть на контуры лугов.

И за околицей деревни

По влажной тропке далеко

Шаги направить к соснам древним,

Взметнувшим кроны высоко.

И где-то на лесной опушке,

Когда заря начнет вставать,

В глуши проснувшейся кукушке

Мои приветствия сказать.

И пусть она мне накукует

С открытой щедростью своей

Любовь, и удаль молодую,

И крепость духа от корней.

Как просто с Родиной обняться

И ощутить на сердце дрожь

От сознаваемого счастья,

Что день грядет и ты живешь!

Облака

Юлия Расина

Словно горы снежные вдали,

Словно мир таинственный, чужой,

Далеко-далеко от земли

Облака плывут над головой.

Гонят их залетные ветра

Просто так, от скуки их привет,

Вот уже растаяла «гора»,

Вот уже растаял даже след.

Облака… Но кто-то в небесах

Приподнял свою в усмешке бровь,

И опять мы видим чудеса –

Целый караван из облаков!

В чем же смысл и в чем для нас урок?

Каждый день то солнце, то дожди… –

Знают только небеса и Бог,

Что нас ожидает впереди…

Переменчивы судьбы ветра,

И порой неясен жизни путь,

В солнечное «завтра» из «вчера»

Доплыву и я когда-нибудь…

На пороге лета

Раиса Багук

На пороге лета я в любовь одета –

Платьице в ромашках, васильки в глазах,

На пороге лета я тобой воспета,

И душа летает где-то в небесах.

А жасмин-проказник опьяняет, манит,

И твои объятия очень горячи,

Сладостные речи голову дурманят,

И биение сердца слышится в ночи.

Росы серебрятся в травах изумрудных,

И прохладой свежей день встречает нас,

Для сердец влюбленных

расставаться трудно,

А еще труднее ждать свидания час.

На пороге лета с ночи до рассвета

Шепоты влюбленных слышатся в саду,

Солнце пробудилось лучиками света,

Расстаемся на день – вечером приду...

Понять мир

Владимир Малец

Зарделся багровый закат,

Тишиною окутало дали,

Снова август – ночей звездопад –

То ли в радости, то ли в печали.

А за августом осень придет,

Листопадом шурша под ногами,

Меня сердце куда-то зовет,

И неймется чего-то ночами.

После осени вьюга закружит,

Все просторы ровняя, беля,

Мою душу она не остудит –

Там пылает, не меркнет заря.

А весна разом выплеснет речки,

Половодьем займется вокруг,

Ты не гасни церковною свечкой,

Мой единственный, преданный друг.

Все с тобою пройдем расстояния,

Одолеем любые пути,

Будут радости, будут страдания,

Но без этого мир не постичь…