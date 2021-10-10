Творчество без границ. Работники культуры отмечают профессиональный праздник

Бобруйская художественная школа была открыта 1 октября 1978 года. Сейчас она называется Детская школа изобразительных искусств имени В.А. Домарада, а учащиеся по-прежнему завоевывают множество наград на творческих конкурсах и показывают высокие результаты при поступлении в высшие и средние учебные заведения художественного профиля. Даже если выпускники и не идут по этому направлению в дальнейшем, все равно остаются благодарны школе, всегда с теплотой вспоминают годы учебы и педагогов, приходят к ним в гости пообщаться, делятся своими жизненными достижениями.

Два года назад школа расширилась: по решению Бобруйского горисполкома учреждению образования передали большое здание на Социалистической, 124. Благодаря этому с сентября 2020 года смогли увеличить набор поступающих в первые классы ребят. Если раньше в школе обучались около 250 человек, то сейчас более 320 юных бобруйчан имеют возможность получить художественное образование. Плюс к этому здесь работают еще подготовительные группы для детей 6-8 лет и 13-17 лет.

– В нашей школе изобразительных искусств небольшой педагогический коллектив, но здесь трудятся настоящие профессионалы. Все друг у друга учатся, опытные педагоги показывают мастер-классы для молодых коллег, всегда на первом месте творческое взаимодействие. И это очень положительно отражается на образовательном процессе, – отметила директор Марина Арасланова. – У нас работают три члена Белорусского союза художников: Татьяна Арасланова, Ирина Кустова, Олег Ткачев.

Складывается такая тенденция, что в школу приходят работать наши выпускники, продолжают сложившиеся традиции и вносят новое.

Дети получают не только основы художественного развития, но и очень хорошую базу для дальнейшего поступления.

Бобруйская школа изобразительных искусств им. В.А. Домарада – постоянный участник выставок и культурных проектов различного масштаба: от городских до международных. Работы учащихся, созданные под руководством профессиональных педагогов, занимают призовые места как в Беларуси, так и далеко за ее пределами. Только за этот год ребята получили 30 дипломов международного уровня.

– Хочется назвать несколько значимых конкурсов, в которых отметили работы юных бобруйских художников. Ежегодно в российском Красноярске проходит международный конкурс детского творчества «Снегири». В этот раз у наших ребят отличный результат: 13 дипломов 1, 2 и 3 степеней. В Международном молодежном конкурсе рисунков «Река дружбы» в Китае – 4 диплома. К слову, ксерокопии работ победителей мы разместили в одном из кабинетов школы. Сейчас Китай снова пригласил участвовать в другом международном конкурсе «Мир сердца», детские рисунки направим туда в конце октября, – рассказывает Марина Александровна. – Очень тесно сотрудничаем с представителями международного союза «Наследники Победы» в Катаре, в этом году делали с ними совместный проект к 8 июля – ко Дню семьи, любви и верности. Проводили международный онлайн-конкурс, в котором участ­вовали Казахстан, Россия, Катар, Беларусь, Египет. Экспертное жюри выделило наших учащихся: 1-е место завоевала Катя Ковалевич, 2-е – Софья Маркачева. В городе-побратиме Владимире с 17 по 23 августа на международном пленэре в конкурсе «Сотворение мира» Юлия Кляус стала третьей. Там было более 400 участников из 50 регионов России и три делегации стран зарубежья. В Венгрии на международном конкурсе «Мир создаю я» у Анны Адамович диплом 2-й степени. Ульяна Каган заняла 1-е место на международном конкурсе «Талантливая молодежь» в Санкт-Петербурге.

Детские победы доказывают: творчество не знает границ, понятно без слов каждому, объединяет народы и страны, служит мостиком для дружбы и сотрудничества. Новых успехов юным художникам и их педагогам!