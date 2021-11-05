Творческий фотопроект Александра Анташкевича: «Спорт – то, что нас объединяет!»

На днях в Выставочном зале (ул. Социалистическая, 100) откроется выставка «Спорт – то, что нас объединяет!» – творческий проект ведущего фотокорреспондента редакции газеты «Бабруйскае жыццё» Александра Анташкевича посвящен Году народного единства. Она приурочена ко дню рождения газеты (к слову, старейшего издания в нашем городе), в которой Александр Сергеевич работает уже больше 20 лет. В экспозиции представлено около 70 фотографий. Автор отобрал лучшие, на его взгляд, работы спортивной тематики за прошедшие 4 года.

Движение, экспрессия, накал страстей – все по-настоящему, срежиссировать или сделать постановочный кадр здесь не получится. Сама жизнь. Надо поймать момент, который длится лишь доли секунды, – мгновения спортивной жизни нашего города. За каждым из снимков состязаний, игровых видов спорта история победы или поражения, радость и слезы огорчения. Среди выставочных работ встречается немало фотографий, на которых обычные жители нашего города, «пойманные в кадр», занимаются физкультурой, катаются на велосипедах и скейтбордах. На снимках люди абсолютно разного возраста – от забавных малышей до жизнерадостных представителей старшего поколения.

Александр Анташкевич умеет через объектив фотоаппарата увидеть не только действие, но и передать чувства, переживания спортсменов и зрителей-болельщиков. «В спорте привлекают энергия, динамика, нескрываемые эмоции на лицах. Снимать это сложно, но очень интересно», – признается Александр Сергеевич.

Александр Анташкевич – неоднократный победитель республиканских, областных, городских конкурсов фотографии. В газете «Бабруйскае жыццё» он ведет постоянную еженедельную тематическую полосу «Спорт». Его снимки печатают в престижном спортивном журнале «СпортTime», часто их можно увидеть в областных и республиканских периодических изданиях. Александр – универсальный журналист: прекрасно фотографирует, отлично пишет статьи и заметки о спортивных (и не только) событиях, мастерски придумывает оригинальные заголовки. После встреч со знаменитостями (в его творческой копилке общение с Дарьей Домрачевой, Александром и Андреем Богдановичами, Игорем Боким, Дарьей Наумовой, Ириной Курочкиной, Ванессой Колодинской) и начинающими блистать на небосводе спорта юными «звездочками» у него получаются интересные и запоминающиеся интервью.

«Спорт – то, что нас объединяет!» – выставка качественных, эмоциональных и красивых фотографий. Это возможность для жителей и гостей нашего города окунуться в спортивный мир Бобруйска. Это популяризация разных видов спорта через впечатления. Это стимул отдать ребенка заниматься в спортивную секцию. А может, появится желание и самому сесть на велосипед или взять в руки палки для скандинавской ходьбы – и вперед к активности, бодрости и здоровому образу жизни. К тому, что объединяет сотни тысяч людей на планете.