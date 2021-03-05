Творческие коллективы Бобруйска поздравили с наступающим 8 марта сотрудниц городских предприятий

Вместе с весной приходит самый главный женский праздник. Предпраздничные дни наполнены хлопотами, а для работников культуры это своеобразный творческий экзамен.

Творческие коллективы УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска», народный казачий ансамбль «Вольница», вокальная группа «Любава», образцовый ансамбль эстрадно-спортивного танца «Мечта», вокальный квартет «Истоки», наши солисты Андрей Батюня, Анастасия Старикова, Тамара Киргизова, мастер спорта по акробатике Людмила Кот, 4 и 5 марта, выезжая на предприятия города, подарили праздничное настроение и поздравили с наступающим праздником.

Первыми в этом праздничном калейдоскопе и концертном туре стали сотрудницы ОАО «Бобруйсктрикотаж», которые воодушевившись песнями артистов, подпевали им.

Прямо на месте у станков и линий, в цехах и заводах ОАО «ФанДОК с баяном и аккордеоном выступила вокальная группа «Истоки». Женщины пустились в пляс, а мужчины сказали, что вот на 23 февраля нас так не поздравляли.

Дружба с коллективом ОАО «Красный пищевик» крепнет от праздника к празднику. Двухчасовой концертный марафон проходил прямо в уютной столовой и аудитория в течение каждых тридцати минут менялась. Для любимых, неповторимых, заботливых женщин исполняли зажигательные песни и танцевальные композиции, которые не оставили равнодушными всех присутствующих.

ОАО «Бобруйский завод КПД» - это надежные партнеры, друзья нашего Центра. Уже не первый раз наши артисты посетили это предприятие и как всегда, зритель встречал громкими аплодисментами и криками «Браво».