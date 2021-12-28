Творчески одаренные люди были награждены во Дворце искусств

Если оглянуться, то вокруг удивительно много талантливых людей, и каждому из них необходимо дать возможность проявить себя. Одним из таких шансов стал конкурс для людей с инвалидностью «Мы ищем таланты». Его организаторами выступили Дворец искусств Бобруйска и Бобруйская городская организация общественного объединения «Белорусское общество инвалидов».

24 декабря во Дворце искусств состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса для людей с инвалидностью «Мы ищем таланты», который проводился в номинациях «Вокал-соло», «Вокальный ансамбль», «Хореография», «Художественное чтение», «Декоративно-прикладное творчество».

Участники конкурса ярко заявили о себе, покорив зрителей и жюри творческими номерами и талантами в декоративно-прикладном творчестве. По итогам конкурса победители были награждены дипломами.

Состоявшийся конкурс для людей с инвалидностью в очередной раз напомнил, что не стоит стесняться своего таланта, не стоит его скрывать из-за неуверенности, страха или неопределенности. Ведь проявляя талант, человек получает возможность для самореализации и раскрытия своей индивидуальности.



Елена Захарова