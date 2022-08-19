Творческая делегация города Бобруйска принимает участие в фестивале «Серебряные трубы Поволжья» в городе Сызрани
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В Драматическом театре имени Алексея Толстого 18 августа торжественно открылся XXVI Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья». Два года жители и гости города ждали его триумфального возвращения. Открыл фестиваль Пётр I, роль которого исполнил актер сызранской драмы Олег Егоров. Закадровый голос вещал о связи поколений, времен и необходимости знать и помнить историю. Зрителям представили более 20 номер на концерте открытия. Уникальный вечер объединил коллективы разных городов России и Белоруссии. Своих представителей делегировали в Сызрань Москва, Екатеринбург, Саратов, город-побратим Бобруйск.
По материалам bobruisk.by
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