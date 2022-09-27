Открытый международный турнир по водному поло соберет в Могилеве 160 участников из Беларуси и России. Соревнования на призы спортсмена Игоря Бычкова пройдут в областном центре уже в четвертый раз, передает БЕЛТА.

За кубки и медали турнира будут бороться 8 команд - юноши в возрасте до 12 лет. Мероприятие пройдет с 28 сентября по 1 октября в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса "H2O" - новом объекте социальной сферы Могилева, который полностью соответствует мировым стандартам.

По словам организаторов, соревнования будут способствовать популяризации водных видов спорта в регионе: "Гармоничное развитие ребенка - это сочетание умственной нагрузки и физических активностей. В свою очередь водное поло отлично этому способствует: юный спортсмен укрепляет свою физическую форму и здоровье, учится разрабатывать тактику игры и взаимодействовать в команде. Более того, водное поло является одним из старейших олимпийских видов спорта, который отличается зрелищностью и динамичностью".

К слову, достойный вклад в развитие этого вида спорта в регионе вносит Игорь Бычков - белорусский и российский ватерполист, обладатель кубка Европы и России. Свою спортивную карьеру, которая насчитывает уже более двух десятков лет, он начинал с юного возраста именно в Могилеве. Своим примером он хочет показать ребятам, как важно стремиться к новым достижениям и победам в выбранном ими деле, а также стимулировать их на развитие профессиональной спортивной карьеры.