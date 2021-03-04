Турнир по мини-футболу «Привычка быть здоровым» в рамках акции «Вместе против наркотиков» прошел в Бобруйске
Турнир прошел в четверг, на базе ГУ «Бобруйский городской физкультурно-спортивный клуб».
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Фотографии: Виктора Чабана
/Будет дополнено и обновлено/.
Фото Виктора ЧАБАНА.
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