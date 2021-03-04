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Турнир по мини-футболу «‎Привычка быть здоровым»‎ в рамках акции «‎Вместе против наркотиков» прошел в Бобруйске‎

Турнир прошел в четверг, на базе ГУ «Бобруйский городской физкультурно-спортивный клуб».

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Турнир по мини-футболу «‎Привычка быть здоровым»‎ в рамках акции «‎Вместе против наркотиков» прошел в Бобруйске‎

/Будет дополнено и обновлено/.

Фото Виктора ЧАБАНА.

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