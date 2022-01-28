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Спорт

Турнир по греко-римской борьбе памяти генерал-майора танковых войск Бориса Бахарова

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Турнир по греко-римской борьбе памяти генерал-майора танковых войск Бориса Бахарова

Около 190 юных спортсменов принимают участие в традиционном турнире по греко-римской борьбе памяти генерал-майора танковых войск Бориса Бахарова. Подробности - в ближайшем номере "Бабруйскага жыцця".

 

Фото Александра АНТАШКЕВИЧА

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