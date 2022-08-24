Туризм и дух соревнования для всех
13 0
24 августа состоялось 8-е туристско-прикладное многоборье для людей с инвалидностью «Турслёт 2022». Мероприятие приурочили к Году исторической памяти, в нем приняли участие подопечные отделения дневного пребывания для инвалидов учреждений социального обслуживания Могилёвской области: Осиповичи, Кировск, Кличев и 3 команды из Бобруйска и Бобруйского района.
Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Instagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
также
-
«Стиль жизни»: в Бобруйске прошел молодежный велокарнавал, приуроченный к Году исторической памяти
-
Туризм и дух соревнования для всех
-
Бобруйские десантники помогают восстанавливать святыню в рамках акции «Сделаем город краше»
-
Придают городу яркие краски. Союзная молодежь и коммунальщики участвуют в акции «Сделаем город краше»
-
ФК «Белшина» разгромил обладателя Кубка
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости