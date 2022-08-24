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Туризм и дух соревнования для всех

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Туризм и дух соревнования для всех

24 августа состоялось 8-е туристско-прикладное многоборье для людей с инвалидностью «Турслёт 2022». Мероприятие приурочили к Году исторической памяти, в нем приняли участие подопечные отделения дневного пребывания для инвалидов учреждений социального обслуживания Могилёвской области: Осиповичи, Кировск, Кличев и 3 команды из Бобруйска и Бобруйского района.

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