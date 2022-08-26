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Туризм

Туристические предпочтения белорусов: результаты соцопроса

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Туристические предпочтения белорусов: результаты соцопроса

Близится к завершению горячий отпускной сезон. В Институте социологии Национальной академии наук Беларуси рассказали о туристических предпочтениях белорусов. 

Елена Шкурова, заведующая центром оперативных исследований Института социологии НАН Беларуси: «Опрос проводился методом телефонного интервью. Во всех типах населенных пунктах страны, городе Минске, сельских населенных пунктах. Объем составил 1000 респондентов. Мы можем сказать, что более 75% белорусов считают туризм и отдых важной частью в повседневной жизни. Предпочитают его разнообразные формы. Делают это с семьей. И делают это достаточно активно. Больше половины опрошенных указали, что путешествуют раз в год и чаще».

Большинство считает путешествия важной частью жизни. Респондентам предложено было выбрать несколько предпочтительных вариантов. Больше 60% проводят отдых на природе, включая кемпинг, более 37% любят рыбалку и пляжный отдых. Чуть больше четверти опрошенных отметили для себя посещение выставок, музеев и исторических памятников, как и активный отдых и спорт. Почти 70% респондентов занимаются организацией досуга самостоятельно. И абсолютное большинство рассматривает нашу страну как потенциальное место для своего отдыха. Беларусь может стать еще привлекательнее и для гостей. Этому способствуют реставрация и восстановление культурно-исторических памятников, развитие инфраструктуры и транспортного сообщения.

 ОНТ

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