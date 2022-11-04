«Турецкий поток» могут усилить дополнительным трубопроводом

В Анкаре допустили возможность построить еще один трубопровод, чтобы усилить «Турецкий поток» в рамках создания газового хаба в республике. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, передает ТАСС.

О том, что Россия и Турция достигли принципиального соглашения по газовому хабу, стало известно в конце октября. Этот проект распорядились детально проработать главы государств Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган соответственно. Через хаб РФ могла бы перенаправлять транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря, в том числе в Турцию. Этот вопрос уже обсуждается на экспертном уровне.

Ибрагим Калын отметил: Путин, предлагая построить газовый хаб в Турции, «увидел, что в этой части мира в средне- и долгосрочной перспективе будет сформирована новая энергетическая карта». На данной карте, по словам представителя Эрдогана, «Турция является наиболее естественным географическим местом для этого».

Уже существующую систему «Турецкого потока», как пояснил Калым, «можно еще немного усилить и сделать еще один трубопровод». Данную перспективу вкупе с созданием новой международной энергетической карты, спикер призвал не оценивать как невозможную, а посмотреть на проект в относительно долгосрочной перспективе – ближайшие 5-10 лет. «Если это произойдет, то, другими словами, Турция станет не просто страной - транзитером газа, она фактически движется к тому, чтобы стать страной, где определяется рынок газа, где определяются газовые поставки», – заключил Калым.