Турция в ближайшее время планирует оплачивать 25% российского газа в рублях
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Министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что вскоре страна будет оплачивать 25% поставок российского газа в рублях. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на турецкую прессу.
По словам министра энергетики, соглашение вступит в силу в ближайшее время. "Турция будет оплачивать 25% закупаемого у России природного газа в рублях. Соответствующее соглашение вступит в силу в ближайшее время", - сказал Фатих Донмез.
Как отмечается, такая возможность позволит снизить затраты и уменьшить потребность в долларах.
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