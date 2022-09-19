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Турция в ближайшее время планирует оплачивать 25% российского газа в рублях

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Турция в ближайшее время планирует оплачивать 25% российского газа в рублях

Министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что вскоре страна будет оплачивать 25% поставок российского газа в рублях. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на турецкую прессу.

По словам министра энергетики, соглашение вступит в силу в ближайшее время. "Турция будет оплачивать 25% закупаемого у России природного газа в рублях. Соответствующее соглашение вступит в силу в ближайшее время", - сказал Фатих Донмез.

Как отмечается, такая возможность позволит снизить затраты и уменьшить потребность в долларах.

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