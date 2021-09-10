Турция благодарна Беларуси за помощь в тушении лесных пожаров

Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский встретился сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Беларуси Мустафой Озджаном. Об этом сообщили в МЧС.

На встрече обсуждены вопросы развития белорусско-турецкого взаимодействия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как подчеркнул Вадим Синявский, страны находятся далеко друг от друга, но их связывают дружеские отношения как на межгосударственном, так и на межведомственных уровнях. В Беларуси переживают и следят за ситуацией с лесными пожарами. Три белорусских вертолета сейчас находятся на дежурстве в Турции и выполняют поставленные задачи. Министр пригласил представителей аварийно-спасательных служб Турции посетить Беларусь для взаимного обмена опытом по ключевым вопросам и выразил готовность заключить соглашение о сотрудничестве.

Мустафа Озджан подчеркнул, что рассматривает отношения между нашими странами как особые, близкие и доверительные. Посольство работает над выводом на более высокий уровень контактов во всех сферах, в том числе в гуманитарной. Посол своими глазами видел этим летом пожары вблизи Бодрума и высказал признательность за оперативное решение вопроса на уровне Президента Беларуси о выделении третьего вертолета Ми-26 для оказания экстренной помощи. Он передал благодарственное письмо за подписью министра сельского и лесного хозяйства Турции и высказал готовность оказать содействие в выстраивании сотрудничества со спасательным ведомством.