Турчин: родители наравне с педагогами должны стараться формировать мировоззрение детей

Родители наравне с педагогами должны прикладывать усилия для формирования мировоззрения у подрастающего поколения. Таким мнением сегодня поделился председатель Миноблисполкома Александр Турчин в Несвиже на конференции педагогических работников Минской области.

"На подобном педсовете встречался с педагогами год назад. За это время многое изменилось, но не поменялось одно: желание учителей делиться с юными белорусами знаниями и формировать их личности. Эти слагаемые педагогического труда являются прочной основной успешного развития любого общества на любом историческом этапе, - сказал Александр Турчин. - Задач на предстоящий год много. Одна из них - необходимость формировать мировоззрение у подрастающего поколения. На этой основе надо строить процесс обучения и воспитания. Это трудная задача. Здесь должны работать не только учителя, но и родители. К тому же важно понимать: педагоги - не обслуживающий персонал, а образование - не услуга, которую вы приобретаете. Осознав это, став вместе с педагогами строгими, но справедливыми наставниками, родители смогут сделать из ребенка развитую личность".

По словам губернатора, отличительной чертой сегодняшнего времени является глубокое проникновение в жизнь человека технологий. При этом в стране придается огромное значение духовно-нравственному воспитанию личности. "Многие скажут, что технологии открывают широкие возможности. Они правы. Но вместе с этим цифровой мир со своей скоростью и эффективностью коммуникации, досуговыми возможностями усложняет межличностные отношения, стирает авторитет почитаемых профессий. Это вызов, который нам предстоит преодолеть. Надо определить границы, научить детей использовать технологии исключительно для их же пользы", - подчеркнул Александр Турчин.

Председатель Миноблисполкома обратил внимание и на то, что задача учителей - не критиковать молодежь и пытаться подогнать ее под прежние нормы, а уметь находить общий язык, направлять учащихся и применять современные подходы в образовании.