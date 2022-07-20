Турчин посетил семью Ромы Когодовского в Мядельском районе

Председатель Миноблисполкома Александр Турчин посетил семью Романа Когодовского в деревне Занарочь Мядельского района и подарил мальчику ноутбук, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время поездки в Мядельский район Александр Турчин приехал в агрогородок Занарочь, где в арендном доме живет семья Романа Когодовского - мальчика, который вынес из горящего дома младшего брата.

"В Занарочи нам всего хватает. Главное, что лес рядом, можно ходить за ягодами и грибами. Рома там целыми днями пропадает с другими детьми. В сентябре он пойдет в лицей МВД, в котором он учился дистанционно прошлом учебном году. У него была мечта стать военным, поэтому с детства он занимался спортом. Теперь придется привыкнуть к тому, что дома он будет бывать реже", - рассказала мама Романа Мария Когодовская.

Сейчас семья Когодовских строит собственный дом. Субсидии закончились и дом достраивают своими силами. Александр Турчин предложил помощь семье Когодовских с внутренней отделкой и пообещал встретиться с Романом уже в новом доме.

Фото Сергея Шелега