Туманы и до +18°С на этой неделе

В связи с этим Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды объявил оранжевый уровень опасности.

Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь местами по востоку страны пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы по западу республики во многих районах, на остальной территории местами ожидается туман. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +4 до +10°С, днем от +10 до +16°С.

В пятницу, 28 октября, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь в дневные часы в отдельных районах по северу страны возможны небольшие дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью прогнозируется от +3 до +9°С, днем от +9 до +16°С.

В субботу, 29 октября, будет облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по северо-восточной половине страны, пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер западной четверти 4-9 метров в секунду, днем по северо-восточной половине порывы будут достигать 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от +7 до +12°С, днем от +12 до +18°С.