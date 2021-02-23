Туман, снег и гололедица. Погода на 24 февраля

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории страны, днем преимущественно по восточной половине пройдут осадки - снег, мокрый снег, переходящий в дождь. Ночью по северо-востоку местами прогнозируется сильный снег, метель. В отдельных районах ожидаются туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер переменных направлений 4-9 м/с, ночью по востоку порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля по западу до минус 14 градусов по востоку Беларуси. Днем будет плюс 4-10, по востоку от минус 3 до плюс 3 градусов.