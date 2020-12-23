Туман, мокрый снег и дождь. Погода на 24 декабря
88 0
Туман, мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 24 декабря, сообщили в Белгидромете.
В четверг будет преобладание облачной погоды. Ночью местами пройдет небольшой мокрый снег, днем во многих районах прогнозируются осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах страны ожидается туман. Местами будет слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный 5-10 м/с, днем по востоку Беларуси порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем будет от минус 1 до плюс 5, по юго-западу страны 6-9 градусов тепла.
также
-
Туман, мокрый снег и дождь. Погода на 24 декабря
-
В новогодние праздники в Бобруйске изменится график движения общественного транспорта
-
Автобусы маршрутов №33 и №5д ездят по-другому. Узнали расписание
-
Мокрый снег и дождь. Погода на 23 декабря
-
Правила заготовки новогодних деревьев